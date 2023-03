Nouveau quartier général du SPVG : le site Guertin toujours en tête de liste

En tenant compte de tous les critères essentiels pour un tel projet, cinq sites pouvaient correspondre. Mais le site du Centre Robert-Guertin, qui sert présentement de halte-chaleur pour des personnes en situation d'itinérance, est celui qui présente le plus d’avantages, selon l'administration municipale, notamment en termes d’efficacité policière, d’impact financier, d’accès routier, d’accessibilité pour les citoyens et de visibilité.

En novembre dernier, le conseil municipal devait se prononcer quant au déménagement du quartier général de la police. Mais certains élus avaient demandé à ce qu'on leur fournisse plus d'informations avant de prendre une décision.

Outre le site du Centre Robert-Guertin, les sites du parc de L’île, du parc des Hautes-Plaines, du parc des Draveurs et du boulevard de la Technologie ont également été étudiés.

Le scénario ayant la moindre incidence financière [...] est le site du Centre Robert-Guertin , peut-on lire dans la présentation faite aux élus gatinois, mercredi matin.

Le coût d’une construction à cet emplacement serait de 188 millions de dollars, évalue la Ville.

Le choix du site et le moment du choix (échéance) auront un impact considérable sur les coûts de transition , prévient-on.

La mairesse veut une décision rapide

Les démarches sur la construction d’un nouveau quartier général pour la police de Gatineau datent de 2008. Depuis, le SPVG a mis en place des mesures palliatives qui ont atteint leurs limites, souligne la Ville.

Lorsqu’elle avait été évoquée cet automne, la possibilité d’installer le quartier général de la police sur le site du Centre Robert-Guertin avait vivement fait réagir, certains résidents souhaitant maintenir l’édifice sur le boulevard Gréber.

Cette semaine, la directrice générale du Gîte Ami, Lise Paradis, indiquait que, lors d’un sondage mené par son organisme pour connaître l’opinion des usagers sur l’aménagement du quartier général de la police tout près de ses services dans le secteur de Hull, 38,7 % des répondants ont mentionné que ce serait une bonne chose et 23 % ont estimé que cela n'aurait aucun impact.

Les élus devraient se prononcer plus tard, mercredi, sur la recommandation de l’administration municipale. En entrevue à l’émission Les matins d’ici, mercredi, la mairesse France Bélisle a plaidé pour une décision rapide.

« Pour moi, ne pas prendre de décision aujourd'hui, ne pas prendre de décision judicieuse, vient compromettre plusieurs autres éléments sur notre territoire! » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau