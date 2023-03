Sécurité des piétons : une mère lance une pétition pour éviter d’autres morts

La pétition est lancée cinq ans jour pour jour après le drame survenu à Saint-Flavien, dans la région de Lotbinière. Anaïs Renaud, 11 ans, se rendait à pied à l’école de la Caravelle, le 1er mars 2018, quand elle a été frappée à la tête par le miroir d’un véhicule GMC Terrain.

La rue Principale à Saint-Flavien, en été. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Elle n’avait qu’un trajet de 600 mètres à parcourir entre la résidence familiale et l’école. Au moment de l’accident, elle marchait en bordure de la rue Principale, un endroit dépourvu de trottoir.

Il est inacceptable que des enfants meurent sur le chemin de l’école au Québec. Nous savons comment éviter ces décès et il est grandement temps de se donner les moyens d'y arriver. Il apparaît clair que ça prend un leadership à Québec pour que ça change , lance la mère d’Anaïs, Jacinthe Latulippe.

Recommandation de la coroner

En février 2020, la coroner Géhane Kamel avait recommandé à la municipalité de Saint-Flavien de réinstaller des trottoirs permanents sur la rue Principale, afin d'éviter un autre accident.

L’artère était bordée d’un trottoir jusqu'en 2002. Saint-Flavien l'avait retiré pour obtenir un accotement plus large et aménager une piste cyclable.

En 2002, la municipalité de Saint-Flavien avait retiré le trottoir existant pour élargir l’accotement de la rue Principale et y aménager une piste cyclable. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Projet rejeté

À l’automne 2021, l’administration municipale a demandé aux citoyens de Saint-Flavien de se prononcer concernant l’aménagement d’un trottoir, tel que recommandé. Le projet, évalué à 1,2 million de dollars, a été rejeté lors d’un référendum.

La Municipalité prévoyait devoir emprunter 1 191 000 de dollars pour effectuer ces travaux. Selon les estimations de l’administration, rembourser ce montant aurait coûté 88 dollars par année par propriété, durant 25 ans.

La pétition lancée en collaboration avec les organismes Piétons Québec et Accès transports viables.

Le gouvernement doit prendre ses responsabilités sur les routes à numéro qui lui appartiennent à l’intérieur des périmètres urbains et prendre en charge l’ajout et l'entretien de trottoirs. Une rue principale sans trottoir dans un village au Québec, ça ne devrait plus exister! , lance la directrice générale d’Accès transports viables, Marie-Soleil Gagné.

Le MTQ affirme que depuis l'accident qui a coûté la vie à Anaïs Renaud en 2018, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la sécurité, notamment à proximité de l'école de la Caravelle, que fréquentait Anaïs Renaud. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Route provinciale

La rue Principale de Saint-Flavien, également connue sous le nom de route 271, est de juridiction provinciale. En raison de la Loi sur la voirie, la construction et l’entretien des trottoirs sont de la responsabilité des municipalités.

Il est urgent que le gouvernement mette en œuvre une stratégie gouvernementale de sécurité routière, basée sur l’approche vision zéro collision grave ou mortelle, qui permette de prioriser la sécurité des piétons dans l’aménagement de nos rues et routes en milieux urbanisés , ajoute la directrice générale de Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani.

Un piéton traverse la rue à l'intersection où Mariia Legenkovska a été frappée mortellement le 13 décembre 2022. Des fleurs ont été déposées en bordure de la rue par des passants. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

D'autres victimes

Les instigateurs de la pétition soulignent aussi que le décès de la petite Anaïs n’est pas un cas isolé. À Montréal, en décembre dernier, Mariia Legenkovska, une fillette de 7 ans, a perdu la vie après avoir été heurtée par un véhicule, alors qu’elle marchait pour aller à l’école.

En plus de lancer la pétition, la mère d’Anaïs, Jacinthe Latulippe, invite les parents de la province à participer à la prochaine mobilisation nationale du 15 mars pour mettre fin à l'insécurité routière sur le trajet scolaire.

Une manifestation devrait d’ailleurs avoir lieu à St-Flavien.