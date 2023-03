Bell et Telus augmentent leurs frais d’itinérance à l’étranger

Deux des plus gros fournisseurs de téléphonie mobile au Canada, Bell et Telus, ainsi que leurs filiales Koodo et Virgin, haussent ce mois-ci les frais imposés aux clients qui veulent utiliser leur téléphone cellulaire aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.

À partir du 8 mars, Telus et Koodo factureront 14 $ par jour en frais d'itinérance aux États-Unis et 16 $ à l'international, comparativement à 12 $ et 15 $ respectivement à l'heure actuelle.

Du côté de Bell et de Virgin, les frais d'itinérance passeront le 9 mars de 12 $ à 13 $ pour les États-Unis et de 15 $ à 16 $ à l'international.

Rogers et ses filiales Chatr et Fido n'ont pas indiqué pour l'instant qu'ils comptaient augmenter leurs tarifs. À l'heure actuelle, leurs frais d'itinérance aux États-Unis sont de 12 $ et de 15 $ à l'international.

Pour sa part, Vidéotron facture actuellement 10 $ par jour pour les États-Unis et 14 $ pour l'international, selon les renseignements affichés sur son site web.

Bell explique à CBC que les tarifs cellulaires ont diminué au cours de la dernière année, alors que la facture demandée par ses partenaires à l'étranger a augmenté, d'où la hausse des frais d'itinérance. Telus n'a pas réagi pour l'instant.

Inabordable?

Gerry Wall de la firme Wall Communications dit qu'il existe des forfaits cellulaires de base « relativement abordables » au Canada.

Il ajoute toutefois que les prix peuvent grimper rapidement pour des ajouts et si on utilise son téléphone à l'étranger. Les fournisseurs savent que les Canadiens voyagent plus, note-t-il.

« Il y a trois ou quatre ans, les frais d'itinérance des trois grands [Bell, Rogers et Telus] au Canada et aux États-Unis étaient beaucoup moins élevés. » — Une citation de Gerry Wall, fondateur de la firme Wall Communications

Il s'attend à ce que les frais d'itinérance continuent d'augmenter au cours des prochaines années avec la résurgence des voyages à l'étranger.

L'analyste spécialisé dans les questions de concurrence Keldon Bester, qui a fondé le groupe Canadian Anti-Monopoly Project, dit qu'il est difficile de savoir si les compagnies canadiennes de téléphonie doivent payer davantage à leurs partenaires internationaux pour l'utilisation de leur réseau, ce qui justifierait une hausse des frais d'itinérance. Il note que ces ententes sont secrètes.

D'après les renseignements fournis par Pete Evans de CBC