Recouvrer l’usage de ses mains

« Mes bras bougent, mais mes mains et mes doigts sont comme du spaghetti. Je n’ai pas de contrôle. » — Une citation de Jeanne Carrière

Jeanne Carrière a retrouvé l'usage de ses mains. Photo : Radio-Canada

Quelques mois après sa sortie des soins intensifs, la Dre Dominique Tremblay, chirurgienne à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, lui propose quelque chose d’incroyable : lui redonner l’usage de ses mains.

« C'est vraiment ça l'espoir. C'est de pouvoir dire : j'ai maintenant l'usage de mes bras. Je ne suis plus tétraplégique, mais paraplégique. Ça me donne des frissons juste d’en parler. » — Une citation de La Dre Dominique Tremblay

Comment? La chirurgienne utilise les nerfs sains des avant-bras de Jeanne pour stimuler les nerfs inactifs. Elle les dévie pour réanimer les muscles éteints de ses mains.

Une greffe nerveuse réalisée à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Photo : Radio-Canada

Le nerf est en quelque sorte un câble électrique qui fait la connexion entre le cerveau et le corps, y compris les muscles. L'influx nerveux est, quant à lui, le courant électrique.

On va changer le circuit d'influx nerveux. On va utiliser un circuit qui fonctionne pour le rediriger vers un circuit qui ne fonctionne pas, explique la Dre Tremblay. Puis, avec le temps, tout ça va se régénérer et refonctionner.

Si le résultat ne sera pas miraculeux, l’amélioration, elle, sera radicale. On va faire les transferts nerveux pour améliorer la force, mais aussi pour avoir vraiment une pince plus forte [la dextérité de l’index et du pouce]. Les trois mouvements qu'on espère redonner à Jeanne, c'est l'extension du poignet droit, le mouvement de pince et plus de force de flexion des doigts , illustre la Dre Dominique Tremblay.

C'est vraiment un miracle de la médecine. Une chirurgie mise au point à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal permet à des patients paralysés de retrouver l'usage partiel de leurs membres. Danny Lemieux, de l'émission Découverte, a suivi une femme tétraplégique qui ne l'est plus aujourd'hui.

L’opération s’est déroulée cet été. La période de guérison est terminée. Il faudra patienter deux ans, le temps que les nerfs se régénèrent et que le cerveau s’adapte au nouveau circuit nerveux.

Au Québec, durant la phase expérimentale, une dizaine de patients, dont Jeanne Carrière, ont pu bénéficier de cette chirurgie. Les résultats se sont révélés très encourageants. L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a donc décidé d'offrir le transfert de nerfs.

Est-ce que tous les patients sont de bons candidats? Non. L'âge est un peu un enjeu parce qu'on sait que la régénérescence se fait mieux quand on est plus jeune, explique la Dre Tremblay. Des fois, on a des candidats qui ont malheureusement une lésion trop haute. Il nous manque des bons muscles à emprunter pour les rediriger ailleurs.

La Dre Dominique Tremblay, chirurgienne à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont Photo : Radio-Canada

L’opération de Jeanne s’est déroulée il y a six mois. Déjà, les améliorations sont remarquables. Elle peut couper des légumes et préparer un café latté comme avant. Recouvrer l’usage de ses mains : son rêve est en voie de devenir réalité.