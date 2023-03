Les citoyens de Saint-Félicien se prononcent sur leur centre-ville

Les résidents de Saint-Félicien ont ainsi pu faire part de leurs idées pour la revitalisation du secteur. Selon le maire Luc Gibbons, plusieurs éléments sont ressortis de cette première étape de la consultation.

Les gens veulent vraiment améliorer l'éclairage, la mobilité, les stationnements, la sécurité, a expliqué le maire en entrevue à l'émission C'est jamais pareil. On ne peut pas toutes les faire, mais on va revenir avec tout ça et on va aller chercher d'autres informations avec les citoyens qui nous disent qu'ils ont peut-être d'autres idées.

« On ramasse toutes les idées pour faire de notre centre-ville qu'il soit accueillant et qu'on a un milieu de vie qui soit intéressant dans ce secteur-là. » — Une citation de Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien

Les élus de Saint-Félicien souhaitent aussi trouver une solution pour le stationnement situé derrière le boulevard Sacré-Cœur, près de la Maison de la culture. L’entente qui permettait son utilisation est terminée.

La réduction des îlots de chaleur en améliorant l’aménagement et en plantant davantage d’arbres fait aussi partie des priorités. La Ville envisage aussi de mettre en place des mesures pour inciter les propriétaires à rénover leurs bâtiments.

Luc Gibbons espère que certains chantiers pourront commencer dès cet été.