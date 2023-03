Une quatrième opération de déneigement se met en branle à Montréal

Grattes, souffleuses et autres véhicules de voirie se lancent à l'assaut des rues de la métropole.

L'opération de chargement annoncée mardi après-midi par la Ville de Montréal s'est mise en branle mercredi matin dans plusieurs arrondissements, selon le site web infoneige.ca  (Nouvelle fenêtre) . Le déneigement s'étendra progressivement à l'ensemble des artères de la municipalité d'ici jeudi.

Cette opération de chargement vise à ramasser les 15 centimètres de neige qu'a laissés derrière elle la dépression qui s'est abattue sur la vallée du Saint-Laurent mardi et qui se trouve maintenant au-dessus des provinces maritimes.

C'est la quatrième fois de la saison 2022-2023 que la Ville de Montréal décide de déneiger l'ensemble des rues de la métropole. La première opération du genre avait été décrétée à la mi-décembre après le passage de la première tempête de la saison. Les deux autres ont eu lieu en janvier, un mois particulièrement neigeux.

Au lendemain de Noël, 12 des 19 arrondissements avaient aussi mené une opération de chargement locale, comme le permet la politique municipale relative au déneigement. Seuls Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Lachine, LaSalle, Le Sud-Ouest, Verdun et Ville-Marie avaient fait bande à part.

Bon an, mal an, la Ville de Montréal doit déneiger ses rues environ six fois par hiver. Certaines opérations sont confiées aux cols bleus, tandis que d'autres sont laissées aux soins de compagnies privées en sous-traitance.