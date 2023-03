Faible croissance économique à prévoir en Atlantique

Le produit intérieur brut (PIB) de Terre-Neuve devrait augmenter de 2,2 % en 2023, celui de l'Île-du-Prince-Édouard de 0,9 %, celui de la Nouvelle-Écosse de 0,3 % et on prévoit une très faible augmentation de 0,1 % au Nouveau-Brunswick, et ce malgré une augmentation significative de la population dans la région.

Un ralentissement de l’économie était à prévoir selon des spécialistes, surtout avec la hausse des taux indicateurs de la Banque du Canada.

L’objectif fondamental des hausses de taux très fortes qu’on a connu l’an dernier était de ralentir l’économie. Donc c’est normal de s’attendre à des taux de croissance entre 0 et 1 pour cent dans les Maritimes. Il faut se rappeler par contre que c'est le PIB réel, donc le taux de croissance de l’économie réelle. Ce que ça veut dire c’est que les recettes des gouvernements provinciaux vont continuer de croître bien au-delà de 0 à 1 pour cent , analyse l’économiste Richard Saillant.

Malgré la croissance, une récession n’est pas écartée.

Quelqu’un qui fait trois examens pendant un semestre, on peut faillir un examen, mais les deux autres on a tellement bien fait qu’on a réussi à avoir la note de passage. L’année à quatre trimestres, il serait possible que pendant deux trimestres on ait une croissance négative, donc on est en récession. Mais qu’à la fin de l'année les deux autres trimestres ont été supérieurs donc il y a une faible croissance, mais il y a quand même une récession , explique Pierre-Marcel Desjardins, économiste et professeur à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton

Terre-Neuve-et-Labrador en tête

Selon les prévisions de l’organisme de recherche indépendant, l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador connaîtra la croissance la plus rapide en 2023, après un repli de 1,8 % en 2022.

Le plateforme flottante Terra Nova, à 350 km au sud-est de Terre-Neuve Photo : Suncor

À cause de la profitabilité et des prix du pétrole plus élevés, on voit l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador qui fait un peu mieux que les autres provinces en 2023. C’est une économie qui continue de rebondir après quelques années plus difficiles , affirme Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada.

La reprise de la production de la plateforme pétrolière extracôtière de Terra Nova contribuera à l'augmentation prévue qui atteindra 2,1 % en 2024. D'autres projets de forage pétrolier comme West White Rose et le projet minier aurifère Marathon vont aussi être des moteurs de croissances à moyen terme.

L’emploi dans la province restera relativement stable en 2023, en raison du ralentissement qui continue de toucher les secteurs de la production de services. Mais il devrait légèrement diminuer en 2024 et 2025.

Année difficile dans les Maritimes

Les prévisions du Conference Board du Canada sont moins optimistes pour les provinces des Maritimes qui auront toutes une augmentation prévue entre 0 et 1 pour cent.

Ce ralentissement survient alors que la région mène le pays en matière de croissance démographique.

La croissance démographique se poursuit en Atlantique. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La région des Maritimes connaît une très grande croissance démographique, qui fait en sorte que ça pourrait mettre un plancher sur la croissance économique. On pourrait peut-être finir par mieux faire que prévu , estime Richard Saillant.

La région à une économie qui se maintient à cause d’une croissance démographique très forte non seulement l’année passée, mais on pense que ça va continuer en 2023 et même en 2024 , analyse Pedro Antunes.

L'Île-du-Prince-Édouard devrait cependant rebondir plus rapidement en 2024 grâce à l’industrie du tourisme, mais les secteurs de l’agriculture et de la pêche demeurent confrontés aux dommages causés par l’ouragan Fiona.

L’augmentation des coûts du logement et de l’énergie a été plus marquée en Nouvelle-Écosse que dans la plupart des autres provinces.

La demande de produits de la pêche et de l’agriculture permettra aux exportations de poursuivre sur leur lancée, ce qui constitue une perspective positive pour l’économie de la Nouvelle-Écosse. Les exportations provinciales augmenteront de 2,7 % cette année avant d’être propulsées à 4,6 % en 2024, toujours selon les prévisions.

Au Nouveau-Brunswick, l’économie va ralentir malgré une croissance démographique et une situation budgétaire remarquable. Le gouvernement de Blaine Higgs a annoncé un surplus d’autour d’un milliard pour une deuxième année consécutive.

Normalement lorsqu’on parle de ralentissement économique on parle de déficit, de finances publiques qui sont dans un état plus dur. Au Nouveau-Brunswick, ça ne sera pas le cas parce qu’on a un surplus de plus d’un milliard et on va quand même avoir une forte croissance des recettes , croit Richard Saillant.

Le gouvernement ne devrait pas cesser d’investir pour autant, croit Pierre-Marcel Desjardins.