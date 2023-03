L’Abitibi-Témiscamingue de retour sur la scène provinciale du ballon sur glace

Une équipe féminine et une équipe masculine de l'Abitibi-Témiscamingue prendront part au Challenge M16, un tournoi à la ronde disputé au Témiscouata, dans le Bas-du-Fleuve, dimanche et lundi prochains.

Les quatre meilleures équipes dans chaque catégorie participeront ensuite à la ronde des médailles. Celle-ci sera présentée en démonstration à la Finale provinciale des Jeux du Québec, mardi prochain à Rivière-du-Loup.

L’équipe régionale masculine regroupe 14 jeunes âgés de 13 à 16 ans provenant de Barraute, où un programme d'initiation au ballon sur glace a été mis sur pied l’an dernier.

Ce groupe pratique une fois par semaine depuis la fin du mois d'octobre dernier pour aller aux Jeux du Québec. On m’avait contacté par le biais de la Fédération québécoise de ballon sur glace et j’ai saisi l’opportunité de monter une équipe avec des jeunes qui jouent au hockey et d’autres qui ne jouent pas. Ça a permis aussi d’initier ces jeunes au ballon et de leur donner un objectif , explique l’entraîneur Vincent Lévesque, qui est aussi directeur des loisirs à Barraute.

Le ballon sur glace retrouvait ses lettres de noblesse à l’Aréna Desjardins de Barraute en 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cinq équipes participent au volet masculin de la compétition. Il y en a six chez les filles, dont une provenant de Kitcisakik et comportant aussi des joueuses de Lac-Simon. Deux équipes des communautés cries du Nord-du-Québec, Eastmain et Waswanipi, sont aussi inscrites.

Réintégrer les Jeux

Vincent Lévesque espère que cette présence du ballon sur glace à titre de sport de démonstration à la Finale provinciale des Jeux de Rivière-du-Loup contribuera à relancer cette discipline sportive au Québec. Au point où le ballon sur glace pourra réintégrer le programme officiel des Jeux du Québec, comme dans les années 1970 et 1980. Un match hors-concours avait été présenté aux Jeux d’Alma, en 2017.

Quand un sport est en démonstration, c’est pour démontrer le sérieux de la fédération sportive à intégrer le programme des Jeux du Québec. C’est sûr qu’à l’heure actuelle, on parle de cinq ou six régions représentées, mais en même temps, ça va donner une visibilité au sport, une visibilité aux programmes offerts dans différentes régions. Peut-être que ça va donner le goût à certaines régions de recommencer leur programme , fait valoir M. Lévesque.

Maintenant au secondaire

De plus en plus de jeunes pourront apprendre à utiliser ces balais dans la MRC d'Abitibi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Après avoir été mis sur pied à l’école primaire Notre-Dame-du-Sacré-Coeur l’an dernier, le programme d’initiation au ballon sur glace fait maintenant son entrée à l’école secondaire Natagan de Barraute.

La phase 2 consiste à initier les jeunes de l’école secondaire, indique Vincent Lévesque. Donc, à compter du mois de mars, au retour de la semaine de relâche, les jeunes de l’école secondaire pourront profiter de classes d’éducation physique en initiation au ballon sur glace avec leur enseignant, Yann Francoeur , précise-t-il.

Le projet est chapeauté par l’Association du hockey mineur de Barraute et il a aussi pu compter sur le soutien de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue pour l’achat du matériel nécessaire.