« On veut savoir ce qui a dérapé sur le chantier », disent des parents de Mont-Bleu

Une semaine après avoir appris que les travaux ne seraient terminés que le 20 juillet, soit avec trois mois de retard additionnels, Conseil d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu ne comprend toujours pas ce qui justifie le nouvel échéancier.

On veut un compte-rendu pour savoir ce qui a dérapé sur ce chantier pour qu’on arrive là où on en est , a indiqué Alain Gauthier, le président du Conseil d'établissement, au cours d’une séance extraordinaire mardi soir.

Plusieurs membres du Conseil ont regretté l’absence d’un représentant du CSSPO lors de la rencontre. C’est une occasion ratée de tenter de calmer la situation , a regretté Alain Gauthier.

Alain Gauthier est le président du conseil d'établissement de l'École secondaire Mont-Bleu à Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Au cours de cette séance, le Conseil d’établissement a mandaté M. Gauthier pour élaborer une résolution afin de demander des explications au CSSPO , ainsi que la liste précise des travaux qui restent encore à compléter.

Il y a quelque chose qui n’a pas marché et quelqu’un qui doit être tenu responsable , a ajouté Serge Lafortune, membre de la communauté au sein du Conseil d’établissement.

« On nous parle de 247 correctifs à apporter pour que l'édifice soit conforme au code du bâtiment et aux autres normes à respecter, de trois mois de plus au chantier, mais alors où était le suivi de chantier ? » — Une citation de Serge Lafortune, membre de la communauté au sein du Conseil d’établissement

Si quelqu’un faisait ça sur un chantier chez nous, je le poursuivrais , a ajouté Jacinthe Gauthier, membre du conseil d’établissement.

Des jours de transition pour les enseignants

Le Conseil d’établissement de l’école veut aussi proposer au CSSPO de déroger au calendrier scolaire pour permettre au personnel de l’école secondaire Mont-Bleu d’avoir un peu de temps à la fin du mois d’août pour préparer la rentrée, quitte à décaler un peu l’entrée des élèves.

On ne veut pas revivre une septième rentrée étrange, avec des profs brûlés bien raide, et je ne vois pas comment on pourrait passer à travers juste avec les journées pédagogiques , a expliqué Mathieu Rinfret, enseignant en sciences et délégué syndical.

La fin du chantier de l'École secondaire Mont-Bleu à Gatineau est prévue pour le 20 juillet 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Plusieurs parents d’élèves veulent aussi savoir quel est le plan B du CSSPO si l’école secondaire Mont-Bleu n'est pas prête pour la rentrée scolaire.

Pour moi, le plan B, ça ne peut pas être Asticou. Ça ne peut pas être l’école virtuelle. Non, le plan B, c’est de travailler 24 h sur 24 sur ce chantier s’il le faut , a indiqué Marc-André Rouleau, membre du Conseil d’établissement.

Rappelons que les élèves et le personnel ont été déplacés au Centre Asticou après la tornade qui avait provoqué un incendie dans l’établissement, en 2018. Ils y sont toujours en attendant la réouverture.

L’inventaire est fait

Le directeur de l’école secondaire Mont-Bleu, François Bélanger, a aussi fait un état de la situation du matériel qui a été entreposé après le sinistre.

On a passé le mois de février à faire la tournée des différents entrepôts , a expliqué M. Bélanger, en précisant le partage des dépenses qui sera opéré entre l’école et le centre de services scolaire.

Un local de l'école secondaire Mont-Bleu après le passage de la tornade de 2018 (Photo d'archives) Photo : Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Tout ce qu’on décide de changer parce que ça ne répond plus à nos besoins sera assumé par l’école. Pour ce qui est du matériel qui a été endommagé, c’est le CSSPO qui s’occupera de la dépense , a ajouté M. Bélanger.

Certains parents ont regretté de ne pas avoir une meilleure idée des coûts que cela représente, mais le directeur a indiqué qu’il faudra d’abord faire des appels d’offres. Il s’est engagé à présenter des chiffres lors du prochain Conseil d’établissement, au mois d’avril.