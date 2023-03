Après un accident, il sauve sa vie en pinçant l’artère de sa jambe

L’incident s’est produit en août, lorsque Brandon Maloney, de Stewiacke, en Nouvelle-Écosse, était sur sa moto avec une autre personne. Il était en route pour un mariage quand la collision avec une autre voiture est survenue.

La victime a su immédiatement qu’il avait perdu une partie de sa jambe et qu’il avait de graves problèmes.

La peur de mourir

Le sang coulait, il ne giclait pas. C’était littéralement comme un robinet. Moi et un autre gars avons essayé de mettre une ceinture au-dessus de la blessure et quelques serviettes et des trucs pour que ça s’arrête, mais ça continuait à couler , se rappelle Brandon Maloney.

Je me suis détendu et je me suis dit : "merde, je vais finir par mourir sur le bord de la route ici dans une minute". J'ai pris quelques respirations profondes, mais Troy est apparu au bon moment , raconte-t-il.

Troy Burke, de Shediac River, au Nouveau-Brunswick, était sur le chemin du retour chez lui quand il s'est arrêté pour aider après avoir vu tout le sang jaillir de la victime. Il ne savait pas à ce moment que ce serait une décision de vie ou de mort.

Pincer l’artère aussi fort que j’ai pu

J’ai regardé Brandon et dit : "Je vais essayer quelque chose ici, je vais mettre ma main sur votre jambe". Nous nous sommes regardés, j’ai trouvé cette artère et j’ai pincé aussi fort que j’ai pu , dit Troy Burke.

« Et j’ai mis mon autre main dans sa jambe et j’ai trouvé le morceau de l’artère qui a été sectionné. J’ai pu la tenir et je l’ai tenue jusqu’à ce qu’il monte dans l’hélicoptère de secours. » — Une citation de Troy Burke, pompier volontaire

En tant que pompier volontaire, Troy Burke a mentionné qu’il avait reçu une formation pour des situations comme celle-là, mais ce qui est arrivé est une première pour lui.

Brandon est l’homme le plus fort que j’ai jamais rencontré dans ma vie , estime-t-il.

Garder le moral du blessé

Pendant 45 minutes, Troy Burke a indiqué que l’objectif était simplement de garder le moral de Brandon Maloney.

Je me souviens d’avoir essayé de donner de l’espoir à Brandon et de lui avoir dit : "ne nous inquiétons pas de la jambe". Je me souviens qu’il s’est appuyé et m’a regardé en disant : "Bro, ma jambe est partie. Ne me laissez pas mourir ici". Alors j’ai continué, j’ai essayé de le garder aussi calme que possible , se souvient Troy Burke.

Amputé au-dessus du genou

Brandon Maloney a été amputé au-dessus du genou et il attend une prothèse pour pouvoir recommencer à marcher. Il voulait entrer en contact avec son sauveteur pour lui faire savoir qu’il allait bien. Il s’est donc tourné vers les médias sociaux pour le trouver.

Je me suis réveillé il y a quelques jours en me demandant où se trouvait ce type et qu’il est peut-être temps de le retrouver. Il m’a littéralement sauvé la vie , croit Brandon Maloney, un ancien gestionnaire des pêches de la Première Nation Sipekne’katik, dans le comté de Hants.

Les deux se sont retrouvés il y a quelques jours et ont eu un appel téléphonique rempli d’émotion.

C’est bon de lui faire savoir que je vais bien, que je me suis débrouillé et combien nous avons apprécié [son intervention] , déclare Brandon Maloney.

Les deux prévoient de se rencontrer cet été pour célébrer.

Nous avons été réunis pour une raison , pense Troy Burke.