Le gaz hilarant : une drogue assez prise au sérieux au Canada ?

Au Royaume-Uni, le gouvernement tente actuellement de légiférer pour interdire la possession de protoxyde d’azote, ou gaz hilarant, devenue la deuxième drogue la plus consommée par les 16-24 ans. Là-bas, la substance, qui fait rire et étourdit, a causé une cinquantaine de morts depuis 2010.

Au Danemark et en France, sa vente est interdite aux mineurs.

Au Canada, il est disponible en vente libre dans les magasins, en petites capsules, et les grandes bonbonnes pullulent sur internet. Des influenceurs se montrent en train d’en inhaler et des consommateurs et des médecins voient sa cote grimper ces derniers temps au pays. Or les effets du protoxyde d’azote ne font pas rire longtemps.

Le rendez-vous était fixé dans un rave, en plein centre de Montréal, avec Paméla Binette, du Groupe de recherche en intervention psychosociale (GRIP). Une soirée où les portes restent ouvertes jusqu’au petit matin, avec des DJs au platine.

Aux côtés des danseurs, la coordonnatrice des services d’interventions en milieu festif se tient prête. À sa table, des ballons de baudruche, comme pour une fête d’enfants, et des brochures explicatives sur les drogues.

Ces ballons, elle les donne à ceux qui souhaitent s’informer ou consommer, au cours de la soirée, du protoxyde d’azote, aussi appelé nitrous. Le GRIP a commencé à en distribuer il y a trois ans, en constatant que de plus en plus de fêtards se laissaient tenter par ce gaz, qui provoque une euphorie, une sensation d’ivresse.

Lors de cette soirée, personne ne consomme, sous nos yeux, mais tout le monde connaît le proto . L’un des fêtards dit avoir découvert cette drogue en Asie. Tu as un peu la tête dans le ciel. Tu en prends un ou deux pour le fun. […] C’est vraiment n’importe quoi cette drogue-là , commente-t-il.

Paméla Binette dit voir des consommateurs de tous les âges, des ados qui profitent du produit en vente libre, jusqu’aux vétérans des festivals. Ce qu’on conseille aux gens, c’est de faire attention.

Des policiers britanniques portent des bonbonnes de gaz hilarant confisqués à des fêtards lors du carnaval de Notting Hill, dans l'ouest de Londres, en août 2022. Photo : Getty Images / AFP / Susannah Ireland

Des risques dès la première utilisation

Attention, car le gaz hilarant, sous ses allures anodines, peut vite faire déchanter. Souvent, pour l’inhaler, les consommateurs détournent l’usage des capsules de protoxyde d’azote utilisées dans le commerce pour faire de la crème fouettée. Ils transfèrent le gaz dans un ballon et le respirent dans celui-ci. D’autres achètent de grandes bonbonnes, vendues sur internet et fixent le ballon de baudruche sur son embout.

Le premier risque, c’est la brûlure par le froid, explique Paméla Binette, car le gaz sort à très basse température. Ensuite, comme les cartouches sont très concentrées, des inhalations répétées peuvent priver d’oxygène les consommateurs.

« On peut s’asphyxier. Quand tu le consommes, tu vas aspirer une quantité importante, retenir ton souffle et tu ne vas pas t’oxygéner entre les deux. […] Il y a des risques pour les organes vitaux, le cœur, le foie. On va conseiller aux gens de ne pas prendre des ballons d’affilée. » — Une citation de Paméla Binette, du Groupe de recherche en intervention psychosociale

Enfin, à plus long terme, et avec des doses répétées, d’autres effets peuvent survenir : perte de connaissance, paralysie partielle et atteinte au système nerveux.

Pour Jorge Flores-Aranda, docteur en Sciences cliniques et titulaire de la Chaire de recherche du Canada TRADIS (trajectoires, diversité, substances) à l’Université du Québec à Montréal, les risques sont tout sauf négligeables.

Il peut y avoir des conséquences d’un usage très répété dans le temps, des conséquences neurologiques, sur le système nerveux et sur la santé mentale. Il y a des cas de psychose ou d’autres problèmes induits par la consommation prolongée.

Une pratique importée de l’étranger

Les consommateurs rencontrés ont tous découvert la substance à l’étranger et ont décidé de conserver cette habitude depuis. Alexandra a 28 ans, elle a commencé à en consommer en 2018 dans un festival de l’autre côté de l’Atlantique. Depuis, elle n’a plus arrêté. Elle raconte cette découverte, en déballant le matériel qu’elle utilise pour en prendre.

La matériel d'Alexandra pour inhaler du gaz hilarant. Photo : Alexandra

En Angleterre, j’ai remarqué que beaucoup de personnes avaient ça, c’est quelque chose qui était très populaire, il y avait des bonbonnes partout. […] Je me suis sentie étourdie, absente, les bruits sont plus forts, la sensation sur les mains aussi.

Elle dit voir de plus en plus de consommateurs, depuis son retour au pays, dans les festivals, même si elle estime que le phénomène est moins populaire ici qu’en Europe.

En une soirée, Alexandra dit pouvoir inhaler une quinzaine de ballons. Quand tu en prends une – capsule – , tu vas en faire un puis un autre et encore une autre. C’est comme si on calait douze canettes de bière en l’espace de trois minutes. L’étourdissement ressemble à ça. […] Si tu en fais 20 en ligne, en 10 minutes, tu peux avoir un méchant mal de tête.

L’effet de la drogue se dissipe en moins d’une minute, ce qui pousse à en prendre souvent pour vite le retrouver. Dans un festival, Alexandra a déjà vu des gens vendre du gaz hilarant dans des sacs contenant une centaine de capsules. Elle se veut pédagogue, quand elle voit des jeunes qui découvrent la substance. On dit de ne pas y aller trop d’affilée. J’ai déjà vu quelqu’un perdre le contrôle, tomber en pleine face […].

Un problème de santé publique dans plusieurs pays

Pour Alexandra, le risque paraît lointain, et le gaz hilarant la fait toujours rire. Mais en France, la substance est devenue un sérieux problème de santé publique.

Dans les hôpitaux, les services de neurologie admettent davantage de jeunes patients qui ont inhalé de fortes doses. Une étude menée par des chercheurs de Strasbourg a montré que cinq patients avaient été admis dans un hôpital entre avril 2020 et février 2021 avec des problèmes nerveux suite à une consommation de gaz hilarant.

Aux Pays-Bas, où la substance est interdite depuis janvier, le protoxyde d’azote aurait joué un rôle dans 1800 accidents au cours des trois dernières années, d’après l’organe de sécurité routière TeamAlert. Les capsules sont tellement nombreuses sur les routes qu’elles sont considérées comme un danger pour les cyclistes.

En Angleterre, des médecins parlent d’une véritable épidémie et le gouvernement tente de rendre illégale sa possession. Le quotidien The Guardian évoque des revendeurs de protoxyde d’azote, qui écument les festivals, machines à carte de crédit en main, en vendant des centaines de capsules par jour.

Aux États-Unis, l’État de New York a fait passer une loi pour mieux encadrer sa vente. Et la Californie, entre autres, interdit d’en vendre à des fins récréatives.

Des cartouches qui contiennent du gaz hilarant jonchent la chaussée après le départ de nombreux visiteurs au Royaume-Uni à l'été 2020. Photo : Getty Images / Finnbarr Webster

Et au Canada ?

Dans une étude Global Drug Survey datant de 2021, basée sur 22 pays, dont le Canada, près d’un dixième des 32 000 répondants disent en avoir consommé dans la dernière année.

En 2019, la Vancouver Coastal Health lançait l’alerte dans un communiqué, où l’un de ses médecins disait voir des patients souffrant de psychose induite par cette drogue . Il ajoutait que les gens devenaient dépendants à celle-ci et que son usage non médical pouvait être extrêmement dangereux.

Santé Canada, après plusieurs courriels, n’a pas souhaité répondre à nos questions. Elles cherchaient à savoir si la consommation de cette substance était suivie de près par l’agence. Les ministères de la santé de Colombie-Britannique et de l’Ontario ne nous sont pas revenus.

Au Québec, le ministère de la Santé estime qu’il n’y a pas de hausse de son utilisation. Pour cela, il se base sur les données du Centre antipoison du Québec, qui a reçu moins de cinq appels en lien avec ce gaz l’année dernière.

Mais pour l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), l’ampleur du phénomène est probablement sous-évaluée, parce que pour que cette substance soit détectée, dans le sang ou dans l’urine, il faut que le médecin traitant demande un dépistage spécifique, ce qui n’est pas fréquent au Québec, selon l’institut.

Jorge-Flores Aranda abonde dans le même sens. Effectivement, quand les gens se présentent dans une urgence, on ne va pas investiguer sur la consommation de la substance, et ce n’est pas tout le monde qui se présente à l’hôpital suite à la consommation de protoxyde d’azote. […] Ça fait en sorte qu’on a moins d’informations, moins de chiffres.

Moins de capsules en vente libre ?

Magali Boudon, la directrice générale du GRIP. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Barzeele

Pour Magali Boudon, directrice générale du GRIP , tenter d’interdire la vente du protoxyde d’azote, comme aux Pays-Bas, ne serait pas une bonne idée. C’est l’éducation des consommateurs qui doit primer.

Légiférer pour interdire… Il y a déjà eu des années de prohibition et ça n’a pas prouvé son efficacité. Qu’il y ait une considération et une conscientisation qu’il y a peut être un problème de santé publique, c’est très bien, mais interdire seulement, ça n’a jamais été une solution.

Récemment, Alexandra a constaté que les magasins s’adaptaient. Visiblement, ils ont saisi que les jeunes n’achètent pas ces capsules uniquement en raison d’une passion pour la crème fouettée. Un des magasins qu’elle fréquente a retiré des tablettes le protoxyde d’azote, pour un temps. Il fallait alors demander directement à la caisse pour en avoir.

J’ai déjà posé la question à une caissière : "tu as une idée de pourquoi j’achète ça ?" Elle m’a dit "non, c’est pour la cuisine ?" Je n’ai pas l’impression que les gens sont assez éduqués sur la question.

Depuis, les capsules sont revenues sur les tablettes de son magasin. Pour elle, si la vente en accès libre continue, il faut, dans tous les cas, que les magasins sensibilisent davantage les jeunes qui en achètent.