Un montant de 11 700 $ alloué pour trouver une vocation à l’église Saint-Édouard

Ce montant servira notamment à confier un mandat à Isabel Brochu, une consultante en développement des territoires bien connue dans la région. Elle est également chroniqueuse à l'émission C'est jamais pareil.

C’est l’organisme Patrimoine Saint-Édouard qui agit à titre de fiduciaire du montant initial. Les fonds seront ensuite versés par le programme des projets spéciaux de l’arrondissement.

« Nous avons confié le mandat à Isabel Brochu qu’on pense avoir une bonne expertise dans ce domaine-là. Son expérience avec l’église Saint-Cyriac au lac Kénogami a été assez évidente. » — Une citation de Raynald Simard, président de l’arrondissement de La Baie

M. Simard mentionne que l’échec du projet de bibliothèque a fait ressortir une volonté de la population de sauver Saint-Édouard . Selon Raynald Simard, l’un buts est d’arriver avec une solution qui mettra la collectivité au cœur du projet.

Isabel Brochu est également chroniqueuse à l'émission C'est jamais pareil. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Une coopérative, un OBNL de gestion. Je pense qu’on s'aperçoit que les Villes n’ont pas toujours les moyens nécessaires pour être capables de sauver les bâtiments patrimoniaux et n’ont pas nécessairement la sensibilité pour le faire. Il faut donc faire les choses autrement , explique-t-il.

La première phase devrait s’étaler sur une période de quatre à cinq mois.

C’est là que le rôle de notre député François Tremblay va entrer en ligne de compte et il va se joindre à nous dans le projet. Une fois que le projet sera sorti, on devra réaliser des budgets prévisionnels. Par le passé, Saguenay a investi beaucoup d’argent dans des expertises qui touchent le bâtiment et qui seront mises à notre disposition. Dans le 11 700 $, des sommes sont allouées pour des consultations professionnelles , souligne M. Simard qui conclut que si l’idée d’une bibliothèque devait revenir sur la table, la réponse serait non .

Le projet de conversion en bibliothèque avait été mis de côté par Saguenay en raison de coûts jugés exorbitants, atteignant autour de 20 M$ selon la Ville. Les quelques 6,5 M$ réservés par Saguenay à cet effet serviront plutôt à rénover la bibliothèque existante ou construire un nouvel édifice.