Yannick Nézet-Séguin et l’OM en concert à New York en 2024

L’Orchestre Métropolitain de Montréal (OM) et son directeur artistique Yannick Nézet-Séguin donneront un concert au Carnegie Hall de New York, le 6 mars 2024, a annoncé mardi la prestigieuse institution musicale.

Il s’agira d’un deuxième passage dans la fameuse salle de spectacle pour l’OM, qui à l’hiver 2019 y avait interprété des morceaux de Mozart ainsi qu’une symphonie de Bruckner.

Le concert de l’an prochain permettra d’entendre en première new-yorkaise une nouvelle œuvre composée par la violoncelliste canadienne Cris Derksen.

Cris Derksen Photo : Courtoisie Red Works Photography

Selon le site du Carnegie Hall, cette artiste d’origine crie née dans le nord de l’Alberta combine habilement les influences classiques traditionnelles, la musique indigène et l'expérimentation sonore moderne.

Également au programme, le Concerto pour piano no 2 de Rachmaninov. Ce chef-d'œuvre de la musique romantique sera interprété par le jeune prodige torontois Tony Siqi Yun, qui a remporté le premier prix du Concours musical international de Chine en 2019, à l’âge de 18 ans.

Enfin, l’OM interprétera la Symphonie no 2 de Sibelius, que le compositeur finlandais avait décrite comme une confession de l’âme , indique le Carnegie Hall.

Les billets hors abonnement pour ce concert seront disponibles à l'achat à partir du 14 août  (Nouvelle fenêtre) .

À noter que le nom de Yannick Nézet-Séguin figure à huit autres reprises dans la programmation 2023-2024 du Carnegie Hall. On pourra notamment le voir diriger l’Orchestre de Philadelphie, dont il est le directeur artistique depuis 2012.

Son ensemble interprétera en janvier Petrouchka de Stravinsky et Rhapsody in Blue de Gershwin, et s’attaquera en avril à l’insondable Symphonie no 7 de Mahler.

Mentionnons aussi qu’en décembre ainsi qu’en mars de l’année prochaine, le chef d’orchestre québécois laissera de côté sa baguette afin d’interpréter au piano des œuvres de Bach et d’Elgar.