Budget d’Ottawa : le sous-financement des programmes sociaux dénoncé

Une quarantaine de délégations se sont présentées devant le Comité sur les services communautaires de la ville d'Ottawa, mardi. Parmi eux, des hôteliers et des commerçants du marché By ont souligné que la forte présence d’itinérants dans le secteur a un impact négatif sur leur chiffre d’affaires.

La conseillère du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, a assuré que des discussions sont en cours avec le Service de police d’Ottawa pour trouver une solution. Selon cette dernière, la crise des opioïdes n’a fait qu’exacerber la problématique.

J’ai demandé si la police pouvait travailler avec moi pour avoir une stratégie concernant la situation des opioïdes , a-t-elle précisé.

Mme Plante a souligné qu’on devait faire front commun concernant les enjeux de toxicomanie et d’itinérance.

Oui, aujourd’hui on a eu une discussion sur ce qu’il se passe au centre-ville, mais maintenant, il faut savoir ce qu’on fait , a-t-elle conclu.

Pas qu'une question d'argent

Comme à Gatineau, les autorités municipales de la capitale fédérale ont choisi de relocaliser les personnes en situation d’itinérance dans des centres récréatifs au début de la pandémie. Cette initiative avait pour but de permettre une distance sécuritaire entre les usagers afin de freiner la propagation du virus.

L'aréna Bernard Grandmaître sert de refuge temporaire pour les sans-abris à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Bien que cette solution devait être temporaire, cela fait plus de trois ans que des sans-abris fréquentent ces centres, dont l’aréna Bernard Grandmaître de Vanier. Des élus réclament désormais une solution à long terme.

Il faut qu’on prenne une décision , a martelé la conseillère municipale du quartier Alta Vista, Marty Carr. On ne peut pas continuer d’utiliser les centres récréatifs parce qu’il y a des jeunes et des aînés dans nos communautés qui ont besoin de cette programmation.

De son côté, le groupe Horizon Ottawa qui milite pour les droits des résidents, jette le blâme sur la Ville. Selon l’organisme, c’est parce que la municipalité refuse de prioriser les services sociaux dans son budget qu'on se retrouve avec une crise de cette ampleur.

On devrait investir dans les racines du crime, combattre la crise de la toxicomanie, la crise du logement , a énuméré son porte-parole, Sam Hersh. Ça veut dire investir plus dans le logement abordable et dans les services pour s’assurer que les gens ne deviennent pas itinérants.

Des personnes en situation d'itinérance assises sur le trottoir près de passants. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Brian Morris

Mais pour la directrice générale des Services sociaux et communautaires à la ville d'Ottawa, Donna Gray, ce n'est même pas une question d'argent , mais plutôt de temps, à ce stade-ci.

« Nous recherchons activement une solution à long terme, mais nous avons besoin de temps. C'est ce que ces installations nous offrent. » — Une citation de Donna Gray, directrice générale des Services sociaux et communautaires à la ville d'Ottawa

Mme Gray a insisté sur le fait que la Ville cherche à loger humainement ces personnes. Cette dernière a soutenu que les seules options envisageables sont l'achat, la construction, la location ou la conversion d'immeubles qui pourraient accueillir cette clientèle.

Ça prend du temps et beaucoup d'efforts , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Frédéric Pepin