Au Manitoba, le risque d’inondation printanière est « faible à modéré », selon la province

Au Manitoba, le risque d’inondation qui accompagne l’arrivée du printemps est « faible à modéré » cette année, selon le Centre de prévision des régimes fluviaux du ministère du Transport et de l’Infrastructure.

Selon un communiqué publié mardi, le centre signale un risque d’inondation modéré le long des rivières Rouge et Assiniboine, ainsi que dans la région d’Entre-les-Lacs, le long des rivières Fisher et Icelandic. Les lacs Dauphins et Saint-Martin sont aussi à risque modérés.

Par contre, le risque d’inondations printanières est faible le long de nombreuses autres rivières, notamment les rivières Souris, Rat et Pembina. Les niveaux d’eau devraient rester sous le niveau de protection contre les inondations des collectivités.

Le risque d’inondation est également faible dans la plupart des autres bassins de la province, notamment la rivière Saskatchewan, la région des lacs du Whiteshell et la région du nord du Manitoba.

Les niveaux d'eau de la plupart des lacs provinciaux, y compris les lacs Winnipeg et Manitoba, devraient demeurer dans la fourchette normale à la suite de l’écoulement printanier, toujours selon le communiqué.

Cependant, les autorités de surveillance restent tout de même vigilantes. Le centre indique que le risque d’inondations printanières peut varier considérablement selon les conditions météorologiques jusqu’au dégel printanier.

Brise-glace printanier

Comme chaque année, le ministère du Transport et de l’Infrastructure mène les activités de brise-glace le long de la rivière Rouge et Icelandic afin de réduire le risque d’inondations causées par les obstructions des cours d’eau.

Ces activités sont en cours le long de la rivière Rouge, au nord de Winnipeg, et devraient commencer le 17 mars sur la rivière Icelandic, selon le gouvernement provincial.

Le gouvernement du Manitoba brise la glace de la rivière Rouge à l'aide de machines comme cet Amphibex, afin d'empêcher la formation d'embâcle glaciaire pour prévenir les inondations. Photo : Radio-Canada / Bouchra Ouatik

Le déglaçage ne sera cependant pas nécessaire sur la rivière Assiniboine le long du canal de dérivation Portage, car le risque d’inondations causées par les obstacles à l’écoulement de l’eau est plus faible.

Le centre indique également que le canal de dérivation de la rivière Rouge, qui fonctionnera au printemps en cas de conditions météorologiques défavorables, devrait réduire les niveaux d’eau de la Ville de Winnipeg.

Le canal de dérivation Portage devrait aussi empêcher les obstructions sur la rivière Assiniboine.