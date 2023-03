Ottawa annonce un soutien pour les lignes d’assistance en cas de crise de la Saskatchewan

Selon un communiqué publié mardi par le gouvernement fédéral, ce financement vise à offrir des services, des ressources et un soutien accru pour répondre aux besoins de toutes les victimes de violence fondée sur le sexe et de leurs familles.

Durant la pandémie, les appels aux lignes d’assistance téléphonique en cas de crise ont « considérablement augmenté partout au Canada », selon le gouvernement.

La ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, précise que, grâce à cet investissement, les organismes continueront de fournir des services nécessaires afin de « sauver des vies » partout dans la province.

Nous savons que les lignes d’assistance téléphonique en cas de crise sont un service essentiel pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe, particulièrement pour celles qui vivent dans des communautés rurales , déclare Marci Ien.

« Les lignes d’assistance téléphonique en cas de crise sont un espace sécuritaire pour toute personne cherchant de l’aide et elles offrent une oreille attentive dans les moments les plus vulnérables. » — Une citation de Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse

De son côté, la ministre responsable du Bureau de la condition féminine de la Saskatchewan, Laura Ross, estime que cet investissement aidera le gouvernement provincial à augmenter le nombre de lignes d’assistance téléphonique en cas de crise.

[C'est] une étape importante dans notre engagement continu à mettre fin à la violence fondée sur le sexe et à favoriser des résultats meilleurs et plus sûrs pour les femmes dans notre province , affirme-t-elle.

Pendant la conférence de presse, la ministre Ien a souligné qu’il est impératif que les services d’aide téléphonique soient offerts aussi en français et en langue autochtone. Cependant, Laura Ross n’a pas confirmé que le service sera effectivement offert en plusieurs langues.

On a besoin de plus

Selon les données les plus récentes de Statistique Canada, la Saskatchewan est la province où les taux de violence familiale et de violence contre les enfants ont été les plus élevés. En 2019, ce taux se situait à 724 pour 100 000 habitants, tandis qu'au Canada il était de 344 pour 100 000 habitants.

Selon la vice-présidente du regroupement des femmes de la Saskatchewan, Entr’Elles, Mélissa Gagnon, 1 million de dollars n’est pas suffisant.

Un million c'est beau, mais il y a un besoin de financement durable. [...] On a besoin de plus pour que la ligne d’écoute reste en vie 10 ans ou 15 ans et que ce ne sera pas une question de 1 an ou 2 ans , indique-t-elle.

Mélissa Gagnon déplore aussi que la communauté fransaskoise ne possède pas de service à offrir aux personnes qui sont en situation de violence fondée sur le sexe.

Dans le milieu francophone, il n'y a aucun organisme qui aide les femmes en milieu de violence. On n’a pas ou peu d’organismes pour aider dans ces situations-là , estime-t-elle.

Avec les informations de Danielle Dutrisac