Le partenariat entre Pascan Aviation et Porter aura-t-il des répercussions en région?

La mission de Pascan est de relier les régions avec les grands centres, mais aussi de relier les régions entre elles. Je pense qu’avec un projet comme ça, on vient de répondre à ça, on vient d’augmenter le potentiel de connectivité aussi pour les régions , indique le copropriétaire de Pascan Aviation, Yani Gagnon.

Dans une réponse par courriel, le transporteur Porter assure les mêmes choses que son partenaire.

La compagnie aérienne torontoise Porter, qui installera ses activités à l'aéroport de Saint-Hubert, prévoit desservir les grandes villes canadiennes, en plus d'assurer les correspondances du transporteur régional Pascan. (Photo d'archives) Photo : fournie par Porter Airlines

Pascan confirme également qu’elle partagera les codes de Porter pour gagner en efficacité lorsqu’il est question de relier les plus petits aéroports régionaux aux grands centres urbains canadiens.

Par exemple, un seul billet d’avion serait nécessaire pour un vol entre Mont-Joli et Toronto, même si le trajet comporte plusieurs connexions et avec des appareils différents, soit de sur un avion de Pascan puis ensuite sur un de Porter.

C’est vraiment au bénéfice du client parce que ce n’est pas l’addition de deux tarifs, c’est vraiment le prix qui est établi pour une connexion pour se rendre du point A au point B. Et après ça, les deux transporteurs se partagent le tarif à partir de la distance parcourue par chacun des transporteurs , ajoute Yani Gagnon.

Le copropriétaire de Pascan Aviation, Yani Gagnon (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les deux compagnies cherchent également à limiter le nombre d’escales entre deux destinations et ainsi augmenter le volume pour chacun des points desservis. Cette façon de faire permettra aux transporteurs d’offrir des tarifs réduits aux passagers.

Un accueil régional mitigé

Cette nouvelle association ainsi que le projet de l’aéroport régional de Saint-Hubert connaît un accueil mi-figue mi-raisin dans l’Est-du-Québec.

Certains intervenants disent ne pas pouvoir lever le nez sur des investissements dans le domaine de l’aviation qui visent au développement régional, mais ils se gardent tout de même une réserve face à ces nouvelles annonces.

Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Peut-être que ces liaisons-là vont faire en sorte que nos vols seront plus remplis et on va espérer qu’éventuellement, il y aura plus de vols et que ce sera plus régulier , souhaite le président de la régie intermunicipale de l’aéroport de Mont-Joli, Bruno Paradis.

« Comme à plusieurs reprises, même si on est toujours sceptiques, on va laisser la chance au coureur pis on va espérer que ça va se répercuter sur une amélioration des services ici en région. » — Une citation de Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l’aéroport de Mont-Joli

Pascan Aviation offre pour le moment deux vols directs par semaine entre Mont-Joli et l’aéroport Montréal-Trudeau.

Pour Réjean Porlier, ancien maire de Sept-Îles, cette annonce ne risque pas de changer les difficultés qu’éprouvent les Nord-Côtiers à prendre un vol.

Il y a du mouvement, mais est-ce que ce mouvement-là va conduire à une meilleure desserte régionale?, se questionne M. Porlier. J’en doute un petit peu […], parce que moi je ne vois pas les retombées directes de ça pour l’aviation régionale.

Dans la région du Saguenay, Promotion Saguenay, qui gère le terminal de l’aéroport de Bagotville, indique pour sa part qu’il est trop tôt pour connaître l’impact réel de cette entente qui entrera en vigueur à l’automne 2024.

Une alliance bénéfique

L’annonce de la construction d’un nouveau terminal à l’aéroport de Saint-Hubert devrait améliorer l’offre de services sur la Côte-Nord, selon le député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Celui qui est aussi adjoint gouvernemental à la ministre des Transports, responsable du volet du transport aérien régional, estime qu’en plus d’ouvrir un deuxième point de départ ou d’arrivée pour les transporteurs régionaux, la création du nouveau terminal permettra aussi l’élargissement des liaisons disponibles avec d’autres villes canadiennes, comme Toronto.

Je vois ça d’un très bon œil que Porter et Pascan s’associent dans un partenariat pour être capables de mieux desservir les régions du Québec, notamment la Côte-Nord par Baie-Comeau , croit M. Montigny.

Même son de cloche du côté de la présidente du comité du transport aérien de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) , Manon Cyr. Elle croit que l’alliance entre Pascan Aviation et Porter Airline sera bénéfique pour les régions du Québec.

Manon Cyr est également la mairesse de Chibougamau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Manon Cyr croit qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction dans le contexte où les subventions mises en place l’an dernier n’ont pas apporté les résultats attendus, selon elle.

Ce que je comprends, c’est que ça donne du volume, que ce soit les mesures du billet à 500 $, que ce soit une association stratégique, le but est de donner du volume pour que les compagnies aériennes puissent développer une ligne qui soit fiable. Parce que c’est le problème qu’on a au Québec actuellement, les liens ne sont pas fiables , affirme Mme Cyr.

Plus de 200 millions de dollars de fonds privés seront investis à l’aéroport de Saint-Hubert pour la construction d'un nouveau terminal, qui doit commencer ce printemps. La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année 2024.

Avec les informations d’Aurélie Girard, de Jean-Philippe Guilbault et de Gilles Munger.