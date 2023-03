Des concentrations de nickel jugées intéressantes pour un projet au nord du Saguenay

Selon les termes de l'entreprise, la minéralisation prometteuse a été observée jusqu'à 51,50 m de profondeur dans une intersection mesurant 29 mètres sur le site GRAAL. Il s’agit d’un claim minier détenu par la Canada Silver Cobalt de plus de 61 km2 situé près du lac Suzanne dans le nord de la MRC du Fjord-du-Saguenay, à environ 250 km de Saguenay. Ce territoire est tout près du lac à Paul, où se ferait le projet d'Arianne Phosphate.

C’est de bons résultats, de très bons résultats. Nous avons eu une première campagne et là c’est la phase 2 avec des résultats positifs. Probablement qu’ils vont forer encore, mais avec du financement, tout dépend du financement. La propriété est grande et nous sommes près de la surface , explique le fondateur de GoldMinds Geoservices, Claude Duplessis. L’entreprise a été consultante minière pour Canada Silver Cobalt sur le projet.

Canada Silver Cobalt vise ces parcelles de terre dans le but d’en extraire des métaux requis pour la fabrication de batteries, notamment, celles que l’on retrouve dans les véhicules électriques et hybrides.

Une batterie lithium-ion démantelée (archives). Photo : Reuters / Wolfgang Rattay

Le géologue d’exploration et chercheur à la Table de concertation minière de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Christian Tremblay, est encouragé par les dernières données annoncées par l'entreprise.

On a souvent trouvé en prospection des indices de surface. C’est-à-dire qu’on casse de la roche et on trouve du nickel-cuivre-cobalt, mais en forage, souvent, les choses se compliquent. Toutefois, ici, on a quand même des valeurs sur des 15 et 28 mètres, ça commence à faire des intersections intéressantes. De plus, les concentrations sont proches ou équivalentes à certains dépôts qui existent déjà. Si on prend, par exemple, le camp de Sudbury en Ontario, le camp du nickel où il y a plusieurs mines de nickel-cuivre qui sont exploitées depuis plus d’un siècle, les teneurs qu'elles ont sont de 1 % à 1,5 %. Le défi pour la junior est maintenant de déterminer le volume , indique le chercheur.

Dans les mines de Sudbury, le nickel extrait est utilisé, entre autres, pour la fabrication du 5 cents (archives). Photo : (Graeme Roy/The Canadian Press)

M. Duplessis est également optimiste quant à la faisabilité d’une mine à l’endroit foré. Il précise, toutefois, que plusieurs travaux doivent être faits en amont, notamment des travaux de géophysique, des analyses minéralogiques et des études d’impacts environnementaux.