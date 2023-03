Affaire Carpentier : un criant manque d’effectifs en plein été

La période des vacances estivales a grandement contribué au manque d'effectifs les 9 et 10 juillet 2020, alors que Norah, Romy et Martin Carpentier étaient activement recherchés.

C'est ce qui est ressorti de cette récente journée d'enquête publique sur la mort de deux jeunes filles.

Durant la période d’été avec les vacances, si en plus on vient mêler à tout ça d’autres événements, c’est sûr qu’il ne faut pas se perdre , indique l'officier retraité Dany Boulianne qui était chef du poste de commandement des mesures d’urgence en juillet 2020.

M. Boulianne est entré officiellement en scène le 10 juillet en fin d’après-midi à Saint-Apollinaire. Fort de son expérience en recherche, il a joué un rôle d’agent de liaison avec les équipes chargées de l'enquête.

Moins de 50 % des effectifs de la province disponibles

Sur les 51 policiers du module d’intervention spécialisé en recherche, seuls 22 étaient disponibles sur l’ensemble du territoire du Québec. Les autres étaient en vacances, en congé de maladie ou affectés à d’autres tâches. De ce nombre, neuf pouvaient se rendre à Saint-Apollinaire, les autres étaient à Alma avec le premier ministre Legault, ou à Natashquan pour une intervention au sein d'une communauté autochtone.

Le lieutenant Claude St-Germain suivi du lieutenant à la retraite Dany Boulianne Photo : Radio-Canada

Lors de l’affaire Carpentier, le lieutenant Claude St-Germain avait la responsabilité à l'échelle provinciale de trouver des policiers spécialisés en recherche. Malgré le peu d’effectifs en place, il n’a pas envisagé de se tourner vers l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage ( AQBRS ). Quand je comprends qu’on s’en va vers [un événement] criminel, on ne va pas les prioriser , a-t-il dit mardi.

L’aide de l’ AQBRS a toutefois été acceptée le 10 juillet. L’association a offert sept effectifs, mais M. St-Germain n'en a requis que quatre pour aider au porte-à-porte et à d'autres tâches qui n'impliquaient pas de recherche plus risquée en forêt. Il faut prendre le temps de les gérer, on est dans une situation criminelle.

L’aide du SPVQ envisagée?

Alors que la situation était exceptionnelle, n’aurait-il pas été de mise d’aller chercher des renforts auprès du Service de police de la Ville de Québec? Cette question a été posée à quelques reprises lors des contre-interrogatoires des lieutenants St-Germain et Boulianne.

En aucun moment vous n’avez eu l'idée d’appeler le SPVQ ? , a demandé le coroner Luc Malouin. Je n’ai pas eu ce réflexe-là , a répondu Claude St-Germain.

M. St-Germain et M. Boulianne ont affirmé qu’ils n’avaient jamais entendu parler d’une situation où des équipes de recherche d’un corps policier municipal étaient venues aider la Sûreté du Québec.

Dans la preuve, le 10 juillet 2020 à 12 h 57, le lieutenant Martin Bolduc du SPVQ a appelé la Sûreté du Québec pour offrir des policiers marcheurs.

Ce n’était pas l’usage d’utiliser des marcheurs du SPVQ , assure le lieutenant Boulianne.

« Peut-être que des chefs de police devraient se parler. On s’en va vers une recommandation. » — Une citation de Le coroner Luc Malouin

Le coroner Luc Malouin au jour 1 de l'enquête publique concernant la mort de Norah, Romy et Martin Carpentier. Photo : Radio-Canada / Jacques Boissinot

Ça m’a fait un gros point d’interrogation

Dany Boulianne n’était pas encore arrivé sur les lieux lorsque la décision a été prise de déplacer les équipes de recherche loin de l'endroit où une trace de pas avait été trouvée.

Des cris avaient été entendus dans la nuit du 9 au 10 juillet, ce qui avait convaincu les équipes en place de mobiliser l'ensemble des effectifs sur la rue Veilleux, à plus de sept kilomètres de l’accident de voiture. Une piste qui n’aura finalement donné aucune information utile.

« Le plus probant, le plus connu, c’est la trace de pas. Sans ça, on va se pitcher partout. » — Une citation de Dany Boulianne, retraité, ex-chef du poste de commandement des mesures d’urgence

Selon Dany Boulianne, une plus petite équipe flottante aurait dû être envoyée sur la rue Veilleux, pour que des effectifs puissent poursuivre leur travail près de la trace de pas trouvée la veille.

Inonder la forêt

De retour dans le secteur où avait été trouvée la trace de pas d'une des fillettes, le matin du 11 juillet, plusieurs membres des équipes en place ont songé à demander à la population d’inonder la forêt pour aider les recherches.

Dany Boulianne a assuré avoir découragé ses collègues d’employer cette tactique pour ne pas contaminer la scène. Ce n’est pas tout le monde qui sait comment ça marche, les recherches terrestres.

En fin de témoignage, M. Boulianne s’est tourné vers Amélie Lemieux, mère de Norah et Romy. J’aurais aimé retrouver vos enfants vivants, je suis désolé, Mme Lemieux.

Je suis désolée aussi, M. Boulianne , a répondu Mme Lemieux.

Encore au jour neuf des audiences, le coroner Luc Malouin a rappelé qu’il ne remettra jamais en doute la bonne foi et la volonté des effectifs. Bravo à ces êtres humains là! , a-t-il dit.

L'enquête publique sera en pause pour quelques jours, les audiences reprendront le 13 mars au palais de justice de Québec.