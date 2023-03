Des élus républicains forment un caucus sur la frontière canado-américaine

Des élus républicains du Congrès américain ont mis sur pied un nouveau caucus qui se penchera sur l'immigration, les activités criminelles et la sécurité nationale à la frontière canado-américaine.

Les républicains Mike Kelly, de la Pennsylvanie, et Ryan Zinke, du Montana, ont convaincu 26 autres membres du Congrès de se joindre à eux au sein de cette nouvelle coalition nommée « Caucus sur la sécurité à la frontière nord ».

MM. Kelly et Zinke, qui seront coprésidents, ont décrit ce groupe comme étant bipartisan, mais aucun démocrate n'a pour l'heure répondu à leur invitation.

M. Kelly a souligné que son groupe s'inquiète de la hausse du trafic d'êtres humains et de drogues à la frontière canado-américaine en plus de la pénurie d'agents des services frontaliers.

Selon le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, ses agents ont intercepté, entre octobre et janvier 2022, près de 56 000 personnes qui traversaient la frontière canado-américaine alors qu'ils n'étaient pas admissibles à le faire. Cela représente plus du double pour la même période durant l'année précédente.