Les entrepreneurs noirs peinent à faire croître et rentabiliser leurs activités

Ces entreprises sont généralement plus petites et moins rentables que celles dirigées par des personnes blanches ou issues d’autres groupes racisés.

Environ 91 % des sociétés détenues par des propriétaires noirs au pays comptent moins de cinq employés, contre 83 % pour celles des entrepreneurs blancs.

Cet écart ne surprend pas Sydonne Warren, entrepreneure de Calgary, qui se situe dans cette tranche de microentreprises. Elle travaille à son compte, sans employés, à offrir des cours de peinture au cours desquels des boissons alcoolisées sont servies.

L'entrepreneure Sydonne Warren offre des cours de peinture avec boissons alcoolisées à Calgary. Photo : Sydonne Warren

Je n’ai jamais suivi de formation, je ne connaissais pas d’autres gens d’affaires lorsque je me suis lancée, donc j’ai dû apprendre de mes erreurs , affirme l'artiste.

Les entreprises de propriétaires noirs sont aussi moins rentables, en général, selon l’étude. Celles-ci ont une marge de profit de 8,5 %, ce qui est presque deux fois moins que celles des propriétaires blancs (15 %).

Même les entrepreneurs issus d’autres groupes racisés affichent une marge bénéficiaire moyenne de 10 %, plus élevée que celles des Noirs en affaires.

Il existe aussi un écart du côté de leurs revenus : les propriétaires d’entreprises noirs, généralement des immigrants, empochent des revenus annuels plus faibles comparativement à leurs homologues blancs ou issus d’autres groupes racisés.

Guy Dongué est propriétaire d'un service de traiteur à Toronto. Sa petite équipe prépare chaque jour environ 400 repas pour des élèves francophones dans une douzaine d'écoles de la région.

Si on a la prétention de faire 5 000 à 10 000 plats par jour d’ici trois ou quatre ans, il va falloir intégrer le milieu anglophone , affirme le chef cuisinier, qui peine à élargir sa clientèle.

« Très souvent, les portes sont fermées. On va juste se contenter du minimum. » — Une citation de Guy Dongué, propriétaire du service de traiteur Kids Cuisine Santé

Selon lui, il faut oser prendre des risques, malgré les obstacles et les revers.

Guy Dongué est propriétaire du service de traiteur Kids Cuisine Santé, qui prépare tous les jours des repas chauds pour quelques centaines d'élèves de la région de Toronto. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Le premier restaurant qu’il a ouvert, dans le nord de Toronto, il y a plus d'une dizaine d'années, a été un échec , raconte-t-il. D'autres projets d'entreprises ont aussi échoué, malgré lui.

Au début, j'ai beaucoup appris sur le tas. Par la suite, j'ai eu des mentors, des organismes qui m'ont encadré, conseillé et orienté vers différentes sources de financement , dit-il.

Accès au financement toujours difficile

L’étude de Statistique Canada constate que les immigrants pourraient ne pas être au courant des possibilités de financement et d’accompagnement qui s’offrent à eux , ce qui limiterait la performance et la croissance de leurs entreprises.

L’entrepreneure torontoise Lola Adeyemi affirme qu'il était difficile pour elle au départ de trouver des investisseurs et de leur vendre son idée, sans pouvoir compter sur un réseau de contacts.

« C’est un énorme problème parce que vous n'en voyez pas d'autres dans votre milieu qui ont réussi, donc vous ne pensez pas que ce soit possible. » — Une citation de Lola Adeyemi, propriétaire de l’entreprise It’s Souper

Elle a pu cependant obtenir une subvention de 72 000 $ destinée aux entrepreneurs noirs, ce qui lui a permis d’améliorer ses emballages et d’augmenter sa production. Maintenant, ses soupes et ses sauces aux saveurs d’Afrique sont vendues dans les magasins Sobeys et Whole Foods.

Lola Adeyemi a fondé son entreprise It's Souper en 2018. Elle propose une gamme de sauces et de soupes inspirées de recettes nigérianes. Photo : Radio-Canada / Greg Bruce

L’an dernier, elle a aussi participé à l’émission Dragon’s Den de CBC , où elle a conclu une entente de financement.

Ce que je dis à beaucoup de gens dans la communauté noire, c'est d’aller chercher de l’aide ailleurs , dit-elle.

Comment renverser la vapeur?

Sabine Soumaré, directrice générale du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, souligne que les hommes d'affaires blancs ont toujours une plus grande facilité à mettre la main sur diverses sources de financement.

« Cet accès au financement leur permet d'avoir des employés, d'avoir accès au capital et d'avoir beaucoup plus de revenus pour faire croître leur entreprise. » — Une citation de Sabine Soumaré, directrice générale du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat

Mme Soumaré note cependant que les données analysées remontent à 2018 et que des subventions destinées aux entrepreneurs noirs ont été créées depuis. Elle salue tout de même l’initiative de l’agence fédérale qui a décortiqué ces statistiques.

Pendant des années, il n'y avait tout simplement pas de données , dit-elle.

Sabine Soumaré, directrice générale du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, de l'Université métropolitaine de Toronto Photo : Avec l'autorisation de Sabine Soumaré

Guy Dongué, pour sa part, espère inspirer de jeunes Noirs à se lancer en affaires et leur servir de mentor.

Je veux juste encourager les membres de ma communauté à s'investir beaucoup plus dans l'entrepreneuriat , affirme le chef torontois d’origine camerounaise.