Un tatouage pour aider les personnes trisomiques

Sauf qu’il ne s’agit pas d’un simple tatouage pour elle. Elle s’est laissée séduire par la cause de la trisomie 21 grâce à Pier-Luc Béliveau, 42 ans, lui-même atteint de cette condition.

Rachel Brouillette héberge Pier-Luc depuis qu’il est âgé de trois semaines, date à laquelle il a été placé en famille d’accueil par ses parents biologiques.

Rachel Brouillette a opté pour la tatouage comme plusieurs autres membres de sa famille. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

« C’est une cause qui me tient à cœur. La trisomie, pour moi, c’est quelque chose de mystérieux, mais aussi de le ''fun'' à découvrir. » — Une citation de Rachel Brouillette

Objectif : 6000 $

La fondatrice de l'événement « Un tatouage pour la cause » en Abitibi-Témiscamingue, Léonie Plourde, espère que cette 3e édition permettra de récolter 6000 $.

Le dernier événement du genre remonte à 2019, l'édition de mars 2020 ayant été annulée en raison de la pandémie.

L'un des garçons de Léonie Plourde, Kiliam, est atteint de la trisomie 21. C'est pour cette raison qu'il lui est essentiel d'ouvrir et de promouvoir des dialogues sur le sujet.

Leonie Plourde et Rémy Mailloux lors de la conférence de presse, mardi matin à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Peu importe le montant [amassé], je suis vraiment heureuse qu'on en parle, qu'on fasse jaser et qu'on rende cela plus normal. Ma mère a été hospitalisée au printemps dernier. Elle a le tatouage et tout le monde lui en parlait. Les gens le reconnaissent , souligne-t-elle.

Il lui est d'autant plus important d'ouvrir un dialogue que la pandémie n'a pas été de tout repos pour les personnes atteintes de la trisomie 21 et leur entourage.

Les fonds récoltés devraient servir à offrir des services et activités aux personnes trisomiques pour les aider à socialiser et à s'intégrer à la société.

Les sommes amassées seront versées au Fonds régional de la trisomie 21, lequel est géré par la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.