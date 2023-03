Un partenariat pour mettre les femmes de l’avant dans l'entreprenariat en technologie

Qu’on me prenne au sérieux, en tant que femme au travail, c’est difficile , confie Candice Lawrence, étudiante au MITT .

Comme elle, de nombreuses femmes rencontrent des difficultés dans le domaine technologique. Selon Start up Canada, 5 % des entreprises émergentes dans le secteur technique et technologique sont détenues par des femmes et c’est au Manitoba que ce taux est le plus faible.

Il y a des biais envers les femmes fondatrices d’entreprises , regrette Joelle Foster, fondatrice et présidente-directrice générale de North Forge.

Cependant, elle croit avoir réussi à faire de cela une force. Cela m’a rendue plus déterminée. Lorsque j’ai atteint un certain plateau, j’ai voulu me battre et changer ça.

North Forge et le MITT ont présenté leur programme commun WiLabTM, qui va permettre à deux étudiantes de collaborer avec l’incubateur d’entreprise chaque année.

North Forge a beaucoup d’expérience pour aider les étudiantes à conceptualiser leur idée d’entreprise, jusqu’à leur commercialisation, pour s’assurer qu’elles aient du succès à long terme , explique la directrice du parcours interculturel de l’étudiant et des initiatives stratégiques du MITT , Chantal Simard.

Jaspreet Kaur est étudiante dans un programme technique en électronique et elle pense que cette collaboration pourrait lui ouvrir des portes. Cela va me permettre d’acquérir des compétences pratiques, de pouvoir les utiliser dans le futur pour construire de nouvelles choses, plus créatives.

Les contours du programme sont à peine dessinés et beaucoup de points restent à définir, selon Chantal Simard.

Elle estime qu'il reste du chemin à faire pour favoriser la mixité à la tête d’entreprises de la technologie, mais elle est optimiste. On voit beaucoup de femmes dans nos programmes de soudure, de mécanique auto, d’électricité, ce qu’on ne voyait pas 20 ans en arrière.

Avec les informations de Carla Geib et Lindsay Gueï