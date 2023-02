La touche des Noirs dans le cinéma d’Edmonton

Les yeux remplis d’étoiles, le scénariste Brian Ghettuba d’Edmonton parle de la sortie en janvier sur Netflix du film Disconnect: The Wedding Planner, qu’il a écrit. Le jeune cinéaste fait partie d’un nombre croissant de scénaristes, vidéastes, réalisateurs et documentaristes noirs de l’industrie cinématographique et télévisuelle en plein essor en Alberta.

En été 2021, un réalisateur kenyan fait appel au scénariste d’Edmonton pour élaborer le scénario d’une comédie romantique commandée par Netflix. Brian Ghettuba ne se fait pas prier avant de se mettre au travail.

Je lui ai présenté l’idée une semaine plus tard et il a adoré, nous nous sommes mis au travail , déclare-t-il

Disconnect: The Wedding Planner est le premier long métrage écrit par Ghettuba. Il se réjouit des retours positifs suite à la diffusion sur Netflix.

« C’était une bénédiction et un privilège pour moi de travailler sur ce projet. Et j’espère plus. Les gens se sont bien marrés et on voit que l’industrie cinématographique africaine peut faire émerger de tels projets. » — Une citation de Brian Ghettuba, scénariste

La cinéaste Nauzanin Knight, directrice de 1844 Studios, une société de cinéma et de télévision basée à Edmonton, dit avoir remarqué une augmentation du nombre de Noirs, d’Autochtones et de personnes de couleur lors d’événements de réseautage, de remises de prix et de vernissages de films dans la ville.

La cinéaste d’Edmonton Nauzanin Knight remarque une augmentation du nombre de Noirs, d’Autochtones et de personnes de couleur lors d’événements de réseautage, de remises de prix et de vernissages de films dans la ville. Photo : Motif Photography

« Quand j’ai commencé dans l’industrie cinématographique à Edmonton, avant la croissance du mouvement Black Lives Matter, j’étais presque toujours la seule femme PANDC dans la salle. C’était très étrange parce que cela ne reflétait pas la diversité de notre société. » — Une citation de Nauzanin Knight, directrice de 1844Studios

1844 Studios de Nauzanin Knight porte des projets qui rayonnent sur le plan national et international. Sa production, intitulée Notes on Being Unpopular, a remporté le prix du public au Toronto International Film Fest 2022. La maison de production d’Edmonton s’associe également à l’Office national du film dans le cadre des projets documentaires.

Nigel Hinds, copropriétaire de Hey You Studios, dans le sud d'Edmonton, s'émerveille face à la floraison des compétences des cinéastes noirs qui embellit le cinéma edmontonien, albertain et au-delà. Il croit qu’avec cette place de plus en plus faite aux cinéastes noirs au sein de l’industrie cinématographique, Edmonton est devenue un endroit à surveiller pour les prochains Spike Lee, John Singleton ou Ava DuVernay.

« Les cinéastes noirs sont à un moment où il n’a jamais été aussi bon pour eux de s’exprimer et ils n’ont jamais été aussi confiants pour s’exprimer comme ils le souhaitent. » — Une citation de Nigel Hinds, copropriétaire de Hey You Studios

Nigel Hinds, copropriétaire de Hey You Studios, dans le sud d’Edmonton, assure que l’installation s'est agrandie depuis son ouverture en 2019. Photo : Radio-Canada / Nathan Gross

Nigel Hinds a quitté une carrière en génie électrique pour devenir cinéaste à temps plein en 2018, après avoir passé environ une décennie à faire de la cinématographie en parallèle.

Avec deux associés, il a ouvert Hey You en 2019. À la suite d'une forte demande de films autant amateurs que des productions pesant plus d’un million de dollars, la maison de production a dû s'agrandir en 2021 avec quatre studios.

Une industrie florissante en Alberta

L’industrie cinématographique de l’Alberta connaît un moment favorable avec des superproductions comme The Last of Us et Ghostbusters: Afterlife qui a absorbé des millions de dollars en dépenses directes et indirectes.

Les statistiques d’Alberta Culture montrent que le volume de production a doublé pour atteindre environ 560 millions de dollars en 2021, contre environ 256 millions de dollars en 2018/2019, tandis que le nombre de personnes travaillant dans l’industrie a triplé entre 2020 et 2021.

