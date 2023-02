Tik Tok inaccessible sur les cellulaires reliés au réseau du CSS des Rives-du-Saguenay

Alors que l'application chinoise TikTok est désormais bannie des appareils mobiles des employés provinciaux et fédéraux , des organisations du Saguenay–Lac-Saint-Jean se disent en réflexion et pourraient même aller plus loin.

Hier, Québec et Ottawa ont cité des motifs de sécurité et de protection de la vie privée pour interdire l’utilisation de cette application de partage de courtes vidéos.

Des craintes ont été exprimées, car le gouvernement chinois détient une participation dans ByteDance, l'entreprise à l'origine de TikTok, et parce que les lois du pays l'autorisent à avoir accès aux données des utilisateurs.

Mardi, les directions des écoles de la région ont reçu une lettre de Québec. Elles devront aussi prendre des mesures pour empêcher l'installation de l'application. Le Centre de services scolaire (CSS) des Rives-du-Saguenay compte en faire davantage.

Quand les [téléphones cellulaires des] gens vont être branchés sur le réseau du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, ils ne pourront pas y accéder à l’intérieur des murs de l’organisation , a expliqué Daniel Migneault, conseiller en communications au CSS des Rives-du-Saguenay.

Les organismes publics pourront toutefois continuer à utiliser TikTok pour rejoindre leur clientèle autrement qu'au moyen d'un appareil mobile.

Saguenay et les Saguenéens en réflexion

Depuis deux ans, TikTok est un outil efficace pour recruter les jeunes à la Ville de Saguenay. L'équipe de sécurité des technologies de l'information va maintenant se pencher sur l'avenir de son compte, même si la Ville n'a reçu aucune directive de Québec.

Le compte est toujours actif et on va le garder actif pour le moment. On va voir quelles vont être les recommandations de nos experts à l’interne, mais évidemment, on se tient au courant en temps réel de tout ce qui se passe ailleurs et des choix qui sont faits par toutes les institutions par rapport à TikTok , a expliqué Dominic Arseneau, porte-parole de Saguenay.

Même les Saguenéens de Chicoutimi qui possèdent un compte TikTok disent suivre la situation de près. En ce sens, l'équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pourrait envisager de lui tourner le dos.

D’après un reportage de Mélissa Paradis