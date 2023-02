L’engin explosif désamorcé à Kelowna serait un événement isolé, dit la GRC

L’enquête se poursuit sur l’« engin explosif opérationnel » retrouvé lundi et désamorcé près de l’autoroute 97 à Kelowna. Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la ville indique cependant qu’il s’agirait d’un événement isolé.

Notre enquête préliminaire démontre que l’engin n’est relié à aucun autre incident survenu dans la ville ou dans la province et il n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’un événement ciblé , a indiqué l’agente Beth McAndie lors d’une mise à jour du dossier, mardi après-midi.

Malgré tout, nous prenons cette affaire très au sérieux , ajoute-t-elle.

Puisque l’enquête est toujours en cours, la GRC n’a pas donné beaucoup de détails concernant l’engin qui a été retrouvé près d'un restaurant de restauration rapide. L’agente souligne cependant : Si l’engin avait été déclenché, nous croyons que la détonation se serait produite.

Beth McAndie indique que l’engin semble sophistiqué, mais que sa fonction est encore inconnue . La GRC cherche d’ailleurs à déterminer depuis combien de temps l’engin se trouvait au sol, mais croit qu’il pourrait y avoir été depuis un certain temps .

L'agente de la GRC reconnaît que la fermeture durant plusieurs heures d’une portion de l’autoroute 97, une artère principale de Kelowna et le principal accès à l’aéroport et aux municipalités de West Kelowna et Penticton, a eu un impact significatif sur les résidents.

Nous voulons remercier tout le monde pour leur compréhension que notre priorité absolue demeure la protection des citoyens , dit-elle.