France Bélisle réclame une intervention de Québec dans le dossier de l’itinérance

Insalubrité, violence, problèmes de plomberie, les conditions ne sont pas bonnes à la halte-chaleur pour personnes en situation d'itinérance du Centre Robert-Guertin, selon la mairesse. Cette dernière estime d'ailleurs qu'il est urgent d'agir.

Mme Bélisle a réclamé, mardi, une rencontre avec le ministre responsable des Services sociaux du Québec, Lionel Carmant.

L’objectif, c’est de prévoir une rencontre d’ici la fin de la semaine pour discuter du financement communautaire, mais un petit peu particulièrement de la halte-chaleur qui pour moi est un enjeu extrêmement préoccupant et ne date pas de cette semaine. Je voudrais m’assurer avec monsieur Carmant que l’on comprend bien les problèmes et les difficultés de l’Outaouais , a-t-elle dit.

Selon Mme Bélisle, le dossier de l'itinérance est une responsabilité du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS). De ce fait, le CISSS de l'Outaouais, qui a confié la gestion de la halte-chaleur à un organisme communautaire, doit assumer son rôle.

Or, la mairesse estime que la Ville en a fait plus que ce qui lui était demandé dans ce dossier.

Mme Bélisle explique qu'en 2022, le CISSS de l’Outaouais avait estimé les besoins en itinérance dans la région à près de 35 millions de dollars; pourtant, le gouvernement n'a octroyé que 1,4 million de dollars.

La mairesse s'est aussi dite inquiète de voir que le sentiment d'urgence dans le dossier de l'itinérance à Gatineau n'est pas perçu de la même façon par les différents acteurs.

Il y a un enjeu dans le sentiment d’urgence qui est asymétrique , a-t-elle dit.

La logique voudrait que le gouvernement du Québec assume sa juridiction et [qu’il] s’occupe de personnes itinérantes dans tous les sens du terme sur notre territoire et que la Ville de Gatineau soit un partenaire exemplaire de tous les instants avec son réseau de services sociaux, de santé, mais aussi avec tous ses organismes communautaires. À l’heure actuelle, comme il y a un vide, comme il y a un flou, la Ville de Gatineau a pris des responsabilités au nom de ces citoyens-là [les personnes itinérantes] qui sont des citoyens de Gatineau , explique la mairesse.

C’est le monde à l’envers , commente BRAS Outaouais

Depuis plusieurs mois, c'est le Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais qui a repris les rênes du dossier de la halte-chaleur du Centre Robert-Guertin. Mais sa mission s’achève au mois de mai et l’organisme a annoncé qu’il ne souhaitait pas poursuivre et qu'il préférait retourner à son mandat initial.

Le Centre Robert-Guertin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

La récente sortie de la mairesse de Gatineau sur la question de l’itinérance laisse l'organisme dubitatif.

Son coordonnateur, Adrien St-Onge, précise que la collaboration est parfois difficile avec la Ville, par rapport tant à la halte-chaleur qu'à d'autres dossiers de lutte contre l'itinérance et la toxicomanie.

Quand on met un projet de halte-chaleur sur pied avec le CISSS de l’Outaouais et la Ville, on ne trouve pas qu'il y a une bonne collaboration. Il n'y a pas une bonne collaboration de la Ville quand on est obligé de faire une demande à la santé publique pour qu'elle intervienne, pour faire comprendre à la Ville qu'on a besoin de conteneur à déchets sur leur propriété , explique-t-il.

Adrien St-Onge, coordonnateur du BRAS Outaouais Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration écrite, le ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué avoir pris connaissance des commentaires de la mairesse de Gatineau, mais préfère ne pas commenter le dossier pour le moment.

Avec les informations de Nathalie Tremblay, de Rémi Authier et de Gaëlle Kanyeba