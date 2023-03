Exaspérés par les mauvaises odeurs d’usine, des citoyens se tournent vers les tribunaux

L’usine de Coastal Shell Products – anciennement connue sous le nom d'Omera Shells – est spécialisée dans le séchage de coquilles de fruits de mer, dont le homard, la crevette et le crabe. Elle se trouve près d’une école, d’un centre sportif et de résidences, entre autres.

Depuis son ouverture en 2017, des résidents de la communauté se plaignent d’odeurs et pointent l'usine du doigt. Ils se sont plaints auprès de la Municipalité et du gouvernement provincial, ont organisé des rencontres publiques et ont fait circuler une pétition.

L'usine de Coastal Shell Products se trouve à Beaurivage, dans l'ancienne ville de Richibucto. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

À bout de patience, sept d’entre eux ont décidé d’emprunter la voie judiciaire et ont récemment retenu les services de l’avocat Michael Murphy. Au début février, ils ont intenté des poursuites civiles contre Coastal Shell Products.

Dans les sept avis de poursuite déposés en Cour du Banc du Roi à Moncton, ils expliquent que les odeurs, les bruits et la lumière produits par l’usine causent de l’agacement, de l'inconfort, de la détresse et une perte d’agrément .

Ils demandent au tribunal d’ordonner aux propriétaires de l’usine de leur verser une compensation pour la perte de la valeur de leurs propriétés ou alors de les forcer à cesser d’émettre des odeurs, de la lumière excessive et des bruits.

Coastal Shell Products n’a pas encore répondu à ces avis de poursuite. Radio-Canada Acadie s’est brièvement entretenue avec son directeur général, Jamie Goguen, mardi. Il a affirmé que l’entreprise ne commentera pas le dépôt de ces poursuites.

Le maire de Beaurivage, Arnold Vautour, a lui aussi décliné notre demande d’entrevue. Il a indiqué qu’il prévoyait rencontrer prochainement les propriétaires de Coastal Shell Products.

Ce qu’on veut, c’est que ça arrête

JoAnne Robichaud est la présidente de Comité d’action pour la qualité de l’air de Kent. Elle souhaite que l'usine de Coastal Shell Products ferme ses portes. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La présidente du Comité d’action pour la qualité de l’air de Kent et conseillère municipale depuis la fin de 2022, JoAnne Robichaud, est l’une des plaignantes. Elle demeure à quelques centaines de mètres de l’usine depuis 2019.

Ce qu’on veut, c’est que ça arrête , explique-t-elle en entrevue avec cinq autres plaignants, mardi à Beaurivage. Après les plaintes, les démarches et les discussions, elle est prête à se tourner vers les tribunaux.

« Ça pue. C’est abominable. Quand ça travaille, il n’y a pas juste la senteur, ça te rend malade. » — Une citation de JoAnne Robichaud, résidente du Comité d’action pour la qualité de l’air de Kent

Ça rentre dans les maisons. Si tu as l’air conditionné, ça rentre avec ça. Si tu rentres dans son char, ça rentre là. Nous autres, ce qu’on veut, c’est que ça ferme , dit-elle.

Au cours des dernières années, les propriétaires de l’usine ont apporté des changements pour tenter de réduire les odeurs, dont l’installation d’une cheminée plus élevée. JoAnne Robichaud et les autres plaignants allèguent que ces mesures n’ont pas réglé le problème.

Ça n’a rien fait. La senteur est encore là. Pour moi, c’est de pire en pire, ça n’a pas arrêté pantoute , affirme-t-elle.

Raymond Arseneault a quant à lui acheté une maison près de l’usine il y a trois ans. C’est là qu’il compte profiter de sa retraite, après avoir fait carrière en Colombie-Britannique. Il souhaite lui aussi que l’usine ferme ses portes.

La majorité du monde à Beaurivage s’est exprimé [en signant une pétition récemment] et a dit : "on n’en a pas besoin, on n’en veut pas, on a ce qu’il faut, fermez s’il vous plaît". C’est tout ce qu’on leur demande. Qu’ils aillent plus loin. C'est leur problème, ce n’est plus le nôtre , dit-il.

On ne peut rien faire dehors

Claudette Robichaud a déposé une poursuite en Cour du Banc du Roi contre l'entreprise Coastal Shell Products. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

D’autres plaignants habitent dans le coin depuis bien plus longtemps. C’est le cas de Claudette Robichaud et de son conjoint Vincent Guimond. Leur maison se trouve tout près de l’usine.

On a déménagé ici 12 ans passés croyant qu’on pouvait avoir une belle petite demeure sur le bord de l’eau, où on peut aller faire du kayak et du bateau. [...] On ne peut pas. Quand l’usine fonctionne, si le vent est dans notre direction – ce qui est souvent le cas – on ne peut rien faire dehors , dit-elle.

Claudette Robichaud explique qu’elle et son conjoint ont songé à vendre leur résidence afin de s’éloigner de l’usine. Ils ont fini par changer d’idée à contrecœur.

On a décidé de ne pas vendre, parce qu’il fallait vendre à prix réduit. Et à prix réduit, ça veut dire qu’une partie de ma pension était perdue.

Beaucoup de parents sont inquiets

Arina Basque allègue que les fortes odeurs qui émanent de l'usine l'empêchent souvent de faire des activités à l'extérieur. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Arina Hébert, qui habite dans le secteur depuis 2001, est d'accord. Elle allègue que les odeurs qui émanent de l’usine sont parfois tellement fortes qu’elle ne peut pas faire grand-chose à l’extérieur.

Tu peux pas dire "ok aujourd'hui je vais aller couper mon lawn”, parce que si tu ouvres la porte et que tu as cette senteur-là qui te tombe dans la face, le plan est over et il faut que tu attendes. Tu sais, on n’a pas de vie , dit-elle.

Si elle a décidé de se tourner vers les tribunaux, c'est aussi pour sa petite-fille, élève à l’école Soleil Levant. Cette école est située près de l’usine de Coastal Shell Products. Elle craint les impacts possibles des émanations sur la santé de l’enfant.

C’est aussi ce qui a poussé Louise Brideau, qui demeure dans le centre-ville de l’ancienne ville de Richibucto, à déposer une poursuite civile. Son fils fréquente l’école Soleil Levant.