Un projet de 645 logements près de la 410 soulève des questions à Sherbrooke

Un projet de plus de 600 logements en bordure de la 410, à Sherbrooke, suscite de nombreux questionnements parmi des élus municipaux. Ces derniers s'inquiètent, notamment, du problème de bruit auquel pourraient faire face les futurs résidents.

Mardi dernier, le conseil municipal de Sherbrooke a voté pour effectuer un changement dans le schéma d’aménagement de la Ville. Un changement qui pourrait permettre une modification de zonage qui permettrait la construction de 645 logements dans des immeubles de 4 à 7 étages sur la rue Raymond-Bergeron, à l’arrière du Village des Valeurs de la rue Jean-Paul-Perreault. Une zone qui était jusqu’à présent destinée à un usage commercial.

Le projet est loin d’être approuvé, insiste la conseillère Geneviève Laroche qui est également présidente de la Commission de l’aménagement du territoire. Ça peut encore changer. Ça ne veut pas dire qu’on va aller avec cette densité-là. On est en train d’ouvrir la porte à ce terrain qui en ce moment est voué à [un usage] commercial, on est ouvert à y construire des logements , explique-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Un problème de bruit important

Geneviève Laroche concède que le problème du bruit est important dans ce dossier. Ça a été la première préoccupation lorsqu’on a analysé ce dossier à la Commission de l’aménagement du territoire. C’est la première chose qui est venue sur la table. On est sur le bord de l’autoroute et comment s’assurer que les gens ne vivront pas avec des nuisances sonores , poursuit-elle.

« On va éviter de mettre des balcons vers l’autoroute. On créera un mur insonorisé qui permettra une qualité de vie aux résidents. » — Une citation de Geneviève Laroche, conseillère municipale et présidente de la Commission de l’aménagement du territoire

D’ailleurs, une étude sonore devra être effectuée. Elle définira le type de matériau qui devra être utilisé ainsi que la configuration des bâtiments, notamment. On aura des outils urbanistiques pour mettre des normes claires pour moduler le développement. On est dans un projet urbain avec les matériaux en conséquence , explique-t-elle. La conseillère pense d’ailleurs que ce projet est le bienvenu à Sherbrooke alors que la ville connaît une crise du logement.

La conseillère Fernanda Luz préoccupée

La conseillère du district du Carrefour, Fernanda Luz, s’inquiète du bruit généré par l’autoroute qui pourrait nuire à la qualité de vie des futurs résidents. C’est un projet qui m’inquiète. Dans mon district, j’ai deux dossiers de nuisances sonores liés à l’aménagement du territoire. Et gérer les dossiers des nuisances sonores, c’est très complexe , fait-elle savoir.

« Avant d'accepter des projets, il faut être certain de pouvoir créer des milieux de vie de qualité. » — Une citation de Fernanda Luz, conseillère du district du Carrefour

La conseillère a d’ailleurs inscrit sa dissidence, mardi dernier, au conseil municipal concernant le changement du schéma d’aménagement de la Ville.

Dans notre schéma d'aménagement à Sherbrooke, on n’a pas assez d’exigences qu’on peut mettre en place en amont , poursuit-elle. D’autres villes ont par exemple déterminé dans leur schéma d’aménagement la distance minimale entre les constructions résidentielles et l’autoroute. On n’a pas encore ça à Sherbrooke.

Bien qu'elle ait voté pour le changement du schéma d'aménagement, la conseillère Laure Letarte-Lavoie, du district de l'Hôtel-Dieu, se dit elle aussi inquiète concernant la question du bruit en bordure de l'autoroute.

Le bruit, une question de santé publique

Tony Leroux, professeur à l'École d’orthophonie et d'audiologie de l’Université de Montréal, croit par ailleurs que les élus ont raison de ne pas prendre la situation à la légère. Le bruit généré par les autoroutes peut même être une question de santé publique.

Les données scientifiques sont suffisamment solides pour permettre d’affirmer qu’à partir d'un certain niveau, l’exposition au bruit routier peut occasionner des effets sur la santé, notamment sur le sommeil et à long terme sur la santé cardiovasculaire , indique le professeur.

Le changement de zonage sera voté dans une prochaine séance du conseil municipal. Il n’a pas été possible pour Radio-Canada Estrie de contacter le promoteur du projet.

Avec les informations de Thomas Deshaies