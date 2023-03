Abus, harcèlement, logements surpeuplés : des travailleurs étrangers exploités au N.-B.

Il y a beaucoup d’abus , indique Reluca Bejean, professeure agrégée en travail social à l’Université Dalhousie.

Elle est l’une des auteures du rapport d’un groupe de chercheurs des universités Dalhousie, St. Thomas et de l’Institut Cooper.

Ce rapport est le second du groupe, qui s’était penché l’année dernière sur la situation des travailleurs migrants de l’Île-du-Prince-Édouard. Mais ce qu’ils ont trouvé au Nouveau-Brunswick est pire.

« Les employeurs criaient, il y avait de l’abus verbal, des menaces de déportation. » — Une citation de Reluca Bejan, professeure agrégée en travail social à l’Université Dalhousie

Traitement injuste

Comme plusieurs autres travailleurs étrangers temporaires, les participants à l’étude avaient un permis de travail fermé. Cela signifie que leur statut d’immigration est directement lié à leur employeur et ils ne peuvent pas, sauf dans de très rares exceptions, quitter leur emploi et ce, même s’ils subissent de mauvais traitements.

Les chercheurs ont interviewé 15 travailleurs migrants dans le cadre de leur enquête. Plusieurs d'entre eux disent s'être sentis comme des étrangers et affirment avoir été traités différemment des travailleurs locaux.

Plusieurs ont mentionné des situations de racisme et de xénophobie. Les travailleurs migrants sont conscients que les Canadiens ne veulent pas travailler dans les usines à poisson , peut-on lire.

Plusieurs travailleurs des usines de transformation viennent du Mexique et des Phillipines. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour Aditya Rao, fondateur et membre du conseil d’administration du Centre pour la justice des migrants Madhu Verma, il est urgent que les permis de travail fermés soit abolis.

« Selon nous, le programme des travailleurs étrangers temporaires est basé sur l’exploitation. » — Une citation de Aditya Rao, membre du conseil d’administration de l’organisme Madhu Verma Migrant Justice Centre au N.-B.

On voit ça tous les jours qu’on travaille avec nos clients. Le système de permis de travail fermé emmène ce type de problèmes , dit-il.

Il affirme que des travailleurs ont de la difficulté à dénoncer leur employeur, par peur de représaille.

Des conditions de travail dangereuses

Le rapport fait état d’abus, de harcèlement, de supervision inadéquate, de favoritisme, de manquements dans les règles de santé et sécurité et de conditions de travail injustes et dangereuses.

Selon des travailleurs, la formation pour opérer les machines des usines était minimale et la barrière de la langue un obstacle à la compréhension des risques. Certains racontent avoir vu des collègues perdre l’usage de leurs doigts .

Les heures de travail étaient aussi variables, en fonction des livraisons de produits, mais pouvaient aller jusqu'à 14 heures par jour.

C'est au Nouveau-Brunswick que le nombre de travailleurs étrangers temporaire croît le plus rapidement. En 2019, on comptait 1685 de ces travailleurs. En 2022, on estime qu’ils sont 3670, dont plus de la moitié travaillent dans l’industrie de la transformation des fruits de mer.

Des logements surpeuplés et sales

Les participants à l’étude, qui viennent principalement du Mexique, mais aussi des Phillipines, racontent avoir été logés dans des logements inadéquats.

Leur loyer variait entre 60 et 84 $ par semaine, mais il n’est pas rare que les travailleurs doivent partager un logement avec 10, voire 20 autres personnes.

Des travailleurs disent partager de petites chambres avec plusieurs personnes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

La maison n’avait pas de meubles, il n’y avait pas de lits, pas de micro-ondes, pas de sofa. C’était sale et il n’y avait rien , raconte un des travailleurs, cité de façon anonyme dans le rapport.

« [Je dormais] sur le plancher, juste comme ça. » — Une citation de Un travailleur étranger anonyme, dans le rapport

Certains travailleurs racontent avoir été logés dans des logements où il faisait froid, avec peu d’installations sanitaires et des espaces communs trop petits pour le nombre de locataires.

D’autres racontent que leur employeur ne respectait pas leur vie privée, en entrant à tout moment dans les lieux, et en leur interdisant de recevoir des visiteurs.

Cette situation choque Reluca Bejan. On ne peut pas imaginer de telles choses au 21e siècle au Canada, un pays riche. Et je veux juste pointer que les exportations des fruits de mer ont atteint 9 milliards de dollars cette année. Ceci est une industrie qui profite des travailleurs migrants , dénonce-t-elle.

Des frais de recrutement faramineux

La plupart des travailleurs étrangers au Nouveau-Brunswick sont embauchés dans le cadre du programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires dans un poste avec un salaire bas. Contrairement au volet agricole du programme du gouvernement fédéral, les employés ne sont pas recrutés au travers d’agences gouvernementales partenaires.

Cela laisse la place à des intermédiaires qui imposent des frais de recrutement importants aux futurs employés, même si cette pratique n’est pas encouragée.

Des travailleurs en usine préparent du crabe. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Des quinze participants à l’étude, huit avaient payé entre 1000 $ et 2000 $ à un recruteur. Une personne a même déboursé 11 000 $ pour obtenir un contrat au Nouveau-Brunswick.

L’argent est souvent emprunté, avec intérêt, et les salaires, une fois arrivés au Canada, sont souvent à peine plus élevés que le salaire minimum. De plus, certains travailleurs ont raconté s’être vus imposer des frais pour payer leur équipement ou le nettoyage de leurs vêtements de travail.

Peu de recours

Selon les chercheurs, les travailleurs étrangers sont peu au courant de leurs recours et ceux-ci sont minimaux.

Ils peuvent effectuer une plainte à Service Canada ou à Travail sécuritaire NB, mais plusieurs n’allaient pas jusqu’à contacter les instances gouvernementales, par peur de représailles.

Reluca Bejan est chercheure à l'Université Dalhousie. Photo : Radio-Canada

Les gens nous disaient qu’ils avaient peur de parler, par crainte d’être renvoyés dans leur pays [...] ou de ne pas être rappelés l'année suivante , souligne Mme Bejan.

Les auteurs du rapport mentionnent une douzaine de recommandations pour éviter les situations d’exploitation et d’abus des travailleurs étrangers temporaires :

Accorder la résidence permanente à l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires;

Éliminer les permis de travail fermés associés à un employeur;

Établir des normes de travail minimales pour les provinces participantes;

Assurer l’accès à un logement sécuritaire, abordable et digne;

Rendre accessibles les avantages de l’assurance-emploi aux travailleurs étrangers temporaires;

Créer des ententes bilatérales avec des pays pour le recrutement de travailleurs à bas salaire;

Renforcer l’application de la Loi sur les normes de travail du Nouveau-Brunswick;

Améliorer les conditions de travail, incluant l’augmentation du salaire minimum;

Éliminer des barrières à la syndicalisation des travailleurs étrangers temporaires;

Implanter une réforme du logement au Nouveau-Brunswick pour garantir un meilleur accès;

Accorder les avantages de l’assurance-maladie à l’arrivée des travailleurs et;

Offrir du soutien légal aux travailleurs qui veulent dénoncer un employeur.

Selon Aditya Rao, ces réformes sont urgentes et le Nouveau-Brunswick, à l’instar d’autres provinces, doit se doter d’une loi de protection des travailleurs migrants.

C'est clair qu'on a besoin de ça, c'est clair que les migrants qui travaillent au Nouveau-Brunswick font face à beaucoup d’enjeux et ça serait une façon de les protéger , croit-il.

Les auteurs du rapport n’ont pas soumis leurs recommandations aux gouvernements provincial et fédéral, ni aux entreprises néo-brunswickoises embauchant des travailleurs étrangers temporaires.

Avec des informations de Nicolas Steinbach