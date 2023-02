Mashteuiatsh signe une entente de coopération avec Métaux Niobay

Une entente de coopération a été signée mardi matin entre les Métaux Niobay et le conseil de bande de Mashteuiatsh à propos du projet Crevier, qui vise à extraire du niobium et du tantale à une cinquantaine de kilomètres au nord de Girardville.

L’entente vise à encadrer les futurs travaux qui aideront au développement du projet Crevier. Niobay possède 72,5 % du projet Crevier, alors que Niobec, de Saint-Honoré, possède les 27,5 % restants.

Les travaux se déroulent sur le territoire ancestral des Innus, le Nitassinan. De la prospection avancée et du forage ont été réalisés en 2022.

Selon le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, ces ententes avec les communautés autochtones facilitent les choses pour les promoteurs.

C'est assurément beaucoup plus facilitant pour l'évolution de dossier d'un projet d'envergure comme celui-ci d'interpeller les Premières Nations en amont. C'est ce que la minière Niobay fait avec nous. Donc ça nous a permis de les accompagner, de faire le lien avec les familles qui vont être impactées sur le territoire, de pouvoir les associer déjà avec nos entreprises qui pourraient leur donner un coup de main , a-t-il exposé en entrevue mardi après-midi.

Toujours selon lui, il n’y a pas de clauses financières incluses.

Pour le moment, on n’est pas dans une entente qu’on pourrait qualifier comme étant une entente d’avantages et de répercussions, où là on va regarder bien sûr des modalités de redevances, de partage du bénéfice, d’emplois et de contrats , a-t-il poursuivi, disant suivre l’évolution du projet depuis quelques années.

Jean-Sébastien David est le président et chef de la direction de Métaux Niobay. Photo : Radio-Canada

Du côté de Métaux Niobay, il est affirmé que le désir de collaboration était présent depuis longtemps.

Il a toujours été clair dans notre esprit que ce projet se réaliserait en collaboration avec les Pekuakamiulnuatsh, sans oublier les parties prenantes de ce secteur. Cette entente nous permettra de maximiser les retombées pour la communauté tout en balisant les travaux futurs , a indiqué par voie de communiqué Jean-Sébastien David, président et chef de la direction de Métaux Niobay. Ce dernier a longtemps oeuvré au sein du projet Arianne Phosphate, qui est toujours en attente de réalisation malgré des autorisations obtenues il y a plusieurs années.

À la mi-décembre, Mashteuiatsh avait annoncé une entente avec la multinationale Rio Tinto, dont les alumineries du Saguenay-Lac-Saint-Jean