Un service de transport en commun albertain forme ses propres conducteurs d’autobus

La compagnie de transport en commun Roam Transit qui dessert Banff, Canmore et Lake Louise dans la vallée de la Bow, en Alberta, enseigne elle-même la conduite d'autobus à de futurs conducteurs afin qu'ils obtiennent leur permis de classe 5.

Cette initiative sert à remédier au manque de chauffeurs d’autobus alors que le niveau d’achalandage est de plus en plus élevé.

Le directeur général pour la commission régionale des services de transport de la vallée de la Bow, Martin Bean, explique qu’il est souvent difficile d’engager des conducteurs possédant déjà le permis approprié en raison de la concurrence avec les autres opérateurs d’autobus de la région, qui cherchent eux aussi à combler leurs besoins.

« Il est crucial d’avoir assez de personnel. » — Une citation de Martin Bean, directeur général, commission régionale des services de transport de la vallée de la Bow

Pour cette raison, Roam Transit a obtenu des qualifications en 2019 pour devenir une école de formation. Selon Martin Bean, le programme n’était pas populaire au plus fort de la pandémie, mais 5 étudiants ont obtenu leur permis l’année dernière et 18 nouveaux chauffeurs obtenir leur qualification cette année.

Ce programme a suscité l'intérêt d'Alex Fuller. Avant de voir une annonce dans un journal local, il était retraité, mais l'idée de devenir chauffeur d’autobus l’a attiré.

« C’est local, c’est servir les gens, servir la communauté. » — Une citation de Alex Fuller, en formation chez Roam Transit

Selon Alex Fuller, conduire des autobus est amusant .

Penser au logement et au long terme

Martin Bean souligne cependant que certains conducteurs ont refusé des offres d’emploi parce qu’ils ne trouvaient aucun endroit où loger dans la vallée. La commission régionale des services de transport de la vallée de la Bow est entrée dans le marché immobilier pour attirer du personnel.

Martin Bean est le directeur de la commission régionale des services de transport de la vallée de la Bow dont fait partie Roam Transit. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Joly

Martin Bean explique que plus tôt cette année la commission a loué une propriété accessible au personnel. Une autre propriété est en cours d’achat et elle servira d’hébergement provisoire aux nouveaux employés pendant leur recherche de logement à plus long terme.

« C’est dommage que nous ne soyons pas entrés dans le marché [immobilier] plus tôt. » — Une citation de Martin Bean, directeur général, commission régionale des services de transport de la vallée de la Bow

Selon le directeur, trouver des solutions est important pour le développement de Roam Transit dans les prochaines années. La commission cherche à attirer de nouveaux chauffeurs, mais aussi à les garder à plus long terme en ajoutant davantage de postes à l'année.

Avec les informations de Paula Duhatschek