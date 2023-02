Sébastien Gaillard explore les contrastes de notre monde à la Maison des artistes visuels

Pour l’artiste, il y a toujours une façon de s’exprimer selon l’émotion ou l‘état du moment. L’écriture, l’art vivant, la musique et l’art visuel l’ont toujours accompagné et il est capable de passer des mots à l’image sans difficulté.

C’est à travers l’art visuel que Seream a choisi de s’exprimer publiquement cette fois-ci, dans une nouvelle exposition intitulée En dehors!. C'est une prolongation d'une première exposition, Exode urbain, qui avait eu lieu en mars 2020, à la Maison des artistes visuels.

Dans la présente exposition, nous avons quitté la ville. En dehors de la ville, il peut y avoir des forêts, des jungles, des parcs, des espaces verts, de grands paysages et puis on rencontre d'autres coutumes, d'autres cultures , explique Seream.

Pour lui, cette nouvelle exposition est une invitation à se reconnecter à la nature et aux autres.

Nous évoluons dans un monde plus numérique, plus abstrait aussi pour moi, parce que je pense qu'on ne se voit plus, qu’on ne se parle plus.

Pour Seream, le monde tel qu’il est aujourd’hui est un monde tourné sur lui-même. Il est nécessaire pour lui d’aller voir ce qu’il se passe en dehors .

Allons voir un petit peu en dehors de nous-mêmes, comme on peut aller voir comment un artiste va voir en dehors du cadre et puis aller en dehors de nous-mêmes pour se retrouver. Le chemin en dehors de nous-mêmes, il faut le trouver , suggère l’artiste.

Le chemin est une thématique importante dans le travail de Seream. Il confie que le champ lexical du chemin fait d’ailleurs partie de son travail en poésie.

En écho au questionnement que Seream a sur le cheminement, il a recréé des lames du tarot de Marseille, un jeu divinatoire composé de 22 cartes (ou lames) majeures. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Détail d'une des lames du tarot de Marseille, revisité par Seream. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

L’art visuel de Seream est traversé par des influences tribales, car l’artiste est passionné d'anthropologie et de culture. Artiste autodidacte, Seream a appris les rudiments de sa pratique par lui-même, depuis l’enfance.

L’institutrice nous avait fait peindre le clown triste de Picasso. J'avais tellement aimé l'exercice que je suis resté à peindre des clowns tristes pendant une longue période, d'abord en essayant de copier Picasso puis en mettant des touches personnelles , se souvient Seream.

La figure du clown a beaucoup marqué l'artiste lorsqu'il était enfant. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Toute mon approche artistique vient de mes propres expériences. J'ai été capable d'aller chercher des informations, de me former, d'étudier. C'est important d'avoir un ou plusieurs artistes qui nous touchent, qui nous bouleversent. Mais le plus important, c'est d'aller voir pourquoi , explique l’artiste.

Seream étudie, entre autres, les mythologies. Il a notamment peint des toiles en lien avec la mythologie grecque comme un cheval de Troie.

Cheval de Troie par Seream. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Un dernier verre pour la route, représentant la scène biblique du dernier repas. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Seream part des titres qui l'inspirent, qui ont « des évocations poétiques et parfois surréalistes ». Des traces d’écriture dans ses toiles, des slogans ou des chiffres sont aussi visibles dans ses œuvres.

L’approche d’un tableau est comme celle d’un poème pour l’artiste.

Je titre mes tableaux parce que je c'est encore un prétexte pour pouvoir être inventif ou pour vraiment exprimer ce que veut dire le tableau , relate Seream.

Seream est un passionné de musique. Il a beaucoup joué de la basse lorsqu'il vivait en France. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Les mots sont souvent insérés autour du cadre pour créer comme des enluminures étranges et surprenantes .

L'art m'aide. Je pense que sa première vertu, c'est de ne pas devenir fou ou de devenir trop excédé par ce déroulement d'injustices ou de schizophrénie quotidiennes qu'on peut entendre. Je pense que l'art m'aide à essayer d'être encore une personne juste, sensible, aimante et puis équilibrée , conclut avec émotion Seream.

L’exposition En Dehors est présentée au studio à la Maison des artistes visuels francophones jusqu’au 4 mars.