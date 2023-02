Des classes de maternelle 4 ans peinent à être remplies à Rouyn-Noranda

À l'école primaire de Bellecombe et au pavillon Monseigneur-Pelletier de l'école Le Prélude, les classes n'atteignent toujours pas le minimum de six élèves nécessaire pour offrir le service de maternelle 4 ans l’automne prochain.

Selon la directrice des services éducatifs du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN), Anne-Frédérique Karsenti, cette situation serait notamment due à une diffusion tardive de l’information auprès de parents.

Habituellement, on fait des publications dans les journaux locaux dans les petits milieux. Cette année, on ne l’a pas fait, mais on va se reprendre au retour de la relâche. Il y a aussi le fait que certains parents ne sont pas nécessairement prêts à inscrire leurs enfants tout de suite. Ça se fait plus en été, d’habitude , explique-t-elle.

Si les classes ne parviennent pas à obtenir plus de six inscriptions d’ici le début de la prochaine année scolaire, il est possible que les quelques enfants déjà inscrits doivent être redirigés vers des centres de la petite enfance.

« On espère vraiment [...] avoir nos six élèves, sinon, il va falloir trouver d’autres solutions. » — Une citation de Anne-Frédérique Karsenti

Une situation bien différente ailleurs

Si certaines écoles peinent à remplir leurs classes, d’autres devront transférer certains élèves en raison du manque de places.

Il y a des secteurs qui sont beaucoup trop pleins, comme à Évain. Comme l’année dernière, quelques enfants seront transférés à Sacré-Coeur, indique Mme Karsenti. Dans ce cas-ci, on parle d’environ une dizaine d’enfants qui pourraient être transférés.

Anne-Frédérique Karsenti, directrice des services éducatifs pour le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Au moment d’écrire ces lignes, le CSSRN avait déjà reçu 147 inscriptions au niveau préscolaire 4 ans. En juin 2022, ce chiffre s'élevait à 184 inscriptions.