L’Alberta veut interdire les déficits et rembourser plus rapidement sa dette

Le gouvernement de l’Alberta présentera une loi pour interdire les déficits budgétaires et investir davantage de ses surplus. La province laisse cependant plusieurs portes de sortie en cas d’imprévu.

Après plusieurs années de turbulence économique, le gouvernement de l’Alberta a annoncé dans son budget 2023-2024 qu'il souhaite se doter d’une ancre fiscale afin de prévenir de futurs déficits. La nouvelle loi interdira les soldes budgétaires négatifs et limitera l’augmentation des dépenses de programmes. Ces dernières ne pourront pas dépasser la hausse combinée de la population albertaine et de l’indice des prix à la consommation.

Cette limite aux augmentations de dépense est la même depuis l’arrivée au pouvoir du parti conservateur uni dont un des objectifs était de ramener les dépenses de programme à un niveau comparable à celui de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique.

La province se garde cependant une marge de manœuvre. Il sera possible de déposer un budget déficitaire dans deux cas de figure. D’abord, si les revenus sont en baisse d’au moins un milliard de dollars par rapport aux prévisions présentées à l’automne précédent ou s’ils sont inférieurs aux dépenses projetées à l’automne pour l’exercice financier suivant.

Il sera aussi possible de terminer l’année dans le rouge si les revenus diminuent d’au moins 500 millions de dollars par rapport au budget ou en cas d’imprévu comme des catastrophes naturelles ou une baisse rapide du prix des énergies fossiles.

Les baisses de revenu de plusieurs milliards de dollars sont cependant loin d’être rares. Même s’il prévoit un surplus l’année prochaine, le budget présenté mardi inclut une diminution des revenus de près de 6 milliards de dollars par rapport à 2022-2023, surtout en raison de la baisse du prix du pétrole.

D’autres exceptions sont aussi prévues notamment pour permettre à l’Alberta de dépenser l’argent nécessaire pour des programmes sociaux financés conjointement par Ottawa comme le nouveau plan pour des garderies abordables.

Immense coût politique ou tape sur les doigts

Les conséquences de ne pas respecter la nouvelle loi seraient majoritairement symboliques. Le ministre des Finances, Travis Toews, affirme cependant que de ne pas respecter la loi entraînerait bien plus qu’une tape sur les doigts.

« Ce serait plus que gênant. Ce serait une humiliation publique et il y aurait un énorme prix politique à payer. » — Une citation de Travis Toews, ministre des Finances de l’Alberta

Le concept de loi anti-déficit n’est pas nouveau et existe dans d’autres provinces depuis plusieurs décennies. L’Alberta a d’ailleurs déjà disposé d’une loi sur l’équilibre budgétaire, mais l’a abrogée en 2009. Le Québec a adopté sa propre loi en 1996, avait permis de ramener les finances publiques dans le noir en 2001. Ce retour à l’équilibre avait cependant été suivi d’une longue période de déficit qui a pris fin en 2014-2015.

Investir (en partie) dans l’avenir

La province annonce aussi son intention de dédier au moins 50 % de tous les surplus futurs au remboursement de la dette. Le reste de l’argent devra être transféré au Fonds de l’Alberta, une nouvelle enveloppe créée par la province.

Les fonds qui s’y retrouveront ne pourront servir qu’à trois choses : rembourser la dette, investir dans le Fonds du Patrimoine et financer des initiatives sporadiques qui n’augmenteront pas les dépenses de l’État à long terme.

Cette dernière catégorie pourrait notamment inclure des projets d’infrastructure ou des allocations de courte durée comme celles offertes aux familles par le gouvernement de Danielle Smith pour contrer les effets de l’inflation. “Le but, c’est de discipliner l’utilisation des surplus, précise le ministre des Finances. Si vous avez des surplus qui ne sont pas alloués, c’est facile de les dépenser de façon irresponsable.

Les revenus du gouvernement albertain ont tendance à varier de plusieurs milliards d'une année à l'autre en raison de la volatilité des prix du pétrole. Photo : fournie par l'Impériale (site Internet)

La province prévoit que le Fonds du patrimoine aura une valeur de 18,9 milliards de dollars le 31 mars prochain et de 20 milliards un an plus tard.

En 2022-2023, l’Alberta a remboursé plus de 13 milliards de dollars de dettes et s’attend à rembourser 1,4 milliard additionnel en 2023-2024.

Près de 1,4 milliard de dollars seront déposés dans le Fonds de l’Alberta le 1er avril. En théorie, cet argent pourrait alors être dépensé à quelques semaines du début des élections provinciales.

Travis Toews nie cependant avec véhémence que cet argent pourrait être dépensé à des fins électorales. Les seuls fonds qui seront utilisés seront ceux détaillés dans les crédits budgétaires qui seront déposés bientôt , précise-t-il.

Il ajoute que sa préférence serait d’utiliser les surplus pour le remboursement de la dette étant donné la hausse des taux d’intérêt.