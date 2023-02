L’Alberta dévoile un budget préélectoral généreux

Alors qu’à la dernière mise à jour économique, le gouvernement espérait un surplus de 5,6 milliards $ pour 2023-2024, l’excédent est maintenant anticipé à 2,4 milliards $.

Le surplus pour l'exercice financier en cours a aussi été revu à la baisse à cause de dépenses supplémentaires d’indemnisation agricole. Fin mars 2023, l’Alberta devrait terminer l’année avec un surplus de 10,4 milliards $.

Des revenus encore dépendants du pétrole

Le ministre des Finances, Travis Toews, a dû admettre que l’Alberta doit encore remercier les redevances pétrolières pour sa bonne santé financière.

Les revenus issus des ressources naturelles n’égaliseront pas les sommets de 2022. Le gouvernement table sur un prix du baril de pétrole à 79 $US, ce qui permettrait quand même de récolter 12,6 milliards $ de redevances pétrolières.

Les revenus issus de l’impôt sur les ménages devraient également s’accroître, tandis que ceux issus de l’impôt sur les entreprises devraient baisser notamment à cause d’une baisse dans le prix des hydrocarbures.

Le gouvernement est toutefois optimiste dans ses prévisions économiques et anticipe même une croissance de son produit intérieur brut de 2,8 %. À cela s'ajoute une hausse de la population estimée à 2,9 %.

Au total, l’Alberta devrait récolter près de 70,7 milliards $ de revenus en 2023-2024.

Des milliards injectés en santé

Si 2022 était l’année des revenus records, le budget 2023 est toutefois celui des dépenses qui atteignent 68,3 milliards $, soit presque 10 % de plus que dans le budget déposé l'année dernière. La plupart des ministères voient leur enveloppe s’accroître.

Partout où je suis allé dans mes consultations prébudgétaires, les Albertains étaient inquiets à propos du système de santé , a indiqué Travis Toews pour expliquer l’accroissement des dépenses.

Le ministre des Finances de l'Alberta, Travis Toews, estime que les augmentations de dépenses répondent aux priorités des Albertains. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les dépenses en santé atteindront 24,5 milliards $ en 2023-2024, soit presque un milliard de plus que l’année précédente. Cette augmentation devrait permettre de financer l’ajout d’environ 3600 travailleurs sous la gouverne de Services de santé Alberta.

Le budget 2023 réserve toutefois peu de surprises puisque la plupart des nouvelles dépenses ont été annoncées au cours des dernières semaines. Des enveloppes sont ainsi allouées au recrutement des médecins et d’infirmiers, à l’amélioration des services ambulanciers, à l’augmentation du nombre de chirurgies et aux soins de santé primaire.

Le budget n’inclut pas l’intégralité de l’accord conclu avec Ottawa sur les transferts en santé qui prévoit 24,18 milliards $ sur 10 ans pour les soins de santé en Alberta.

Le secteur de l’éducation voit également une injection d’argent de 359 millions $ par rapport aux prévisions de 2022-2023. Le gouvernement prépare le recrutement de 3000 personnes au cours des trois prochaines années. En matière d’infrastructures, le budget prévoit la construction et la modernisation de 58 écoles.

L’accent est aussi mis sur la justice et la sécurité publique avec un accroissement de plus de 12 % de son budget de fonctionnement. Aucun argent n’est pour l’instant dédié à la mise en place d’une police provinciale.

D’autres propositions politiques controversées du gouvernement de Danielle Smith ne figurent pas non plus dans ce budget telles que la mise en place d’un fonds de pension albertain ni la création d’un programme de crédit pour réhabiliter les vieux puits de pétrole et de gaz. Aucune nouvelle mesure d’abordabilité n’est également incluse.

Un budget électoraliste? Le ministre Toews le nie

Sans complètement nier l’influence des élections provinciales imminentes, le ministre des Finances a toutefois qualifié les dépenses de sages, notamment parce que la province les a alignées sur celle des trois autres provinces les plus peuplées du Canada.

« Pendant trois ans, nous avons travaillé sur nos finances. Nous avons fait le ménage, nous avons des surplus. » — Une citation de Travis Toews, ministre des Finances de l'Alberta

Il a aussi fait valoir qu’une large partie des surplus sera utilisée pour réduire la dette. Celle-ci est prévue à 78,3 milliards $ en 2023-2024.

Les intérêts issus des investissements du Fonds du patrimoine seront également réinvestis dans le fonds, ce qui devrait permettre de le faire croître à 20 milliards $.

Le gouvernement albertain souhaite également se doter d’une loi pour obliger les futurs gouvernements à atteindre l’équilibre budgétaire et à consacrer au moins la moitié des surplus au paiement de la dette.

Le reste du surplus sera transféré dans un nouveau fonds appelé le Fonds de l’Alberta. Cet argent pourra être utilisé pour diminuer la dette, épargner dans le Fonds du patrimoine ou pour des dépenses stratégiques temporaires. Si le budget et ce cadre fiscal sont approuvés, le gouvernement aura 1,4 milliard de dollars à sa disposition dans ce fonds à partir du 1 avril 2023.