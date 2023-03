Inauguration d’un nouveau palais de justice plus moderne à Toronto

Le nouveau palais de justice de Toronto a été inauguré en grande pompe, mardi, en présence du Procureur général de l'Ontario et des juges en chef des différentes cours de justice de la province. Il rassemblera bientôt les cours de Scarborough, North York, Etobicoke, ceux de College Park et de l'ancien Hôtel-de-Ville, et le tribunal de la jeunesse de la rue Jarvis. La facture totale s'élève à 956,4 millions de dollars.