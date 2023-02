Sherbrooke recommande d’éviter la rue King dans le centre-ville à l’heure de pointe

L'agent de liaison au service des infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke, David Bombardier, note que les automobilistes se sont adaptés à la fermeture du pont Saint-François, puisque la congestion sur les rues Terrill, Saint-François et Kennedy s'est réduite depuis les premiers jours du changement.

On l'avait dit, ça n'allait pas être facile au début. Mais finalement, comme prévu, les automobilistes se sont quand même graduellement habitués à la nouvelle réalité. On remarque moins de congestion. [...] On ne se cache pas par contre que, sur King, c'est encore très au ralenti aux heures de pointe. Ça, on le constate, mais étrangement, tu regardes juste à côté le pont Joffre, on n’a pas beaucoup de circulation à cet endroit-là, donc c'est un pont qui pourrait accueillir beaucoup plus d'automobilistes , soutient-il.

« Ce que je vous dis, c'est que si vous pouvez éviter de passer par la King pour transiter d'est en ouest, prenez le pont Joffre sur Galt, prenez le réseau autoroutier, que ce soit la 610, la 410, jusqu'à Lennoxville, mais essayez un autre chemin que la rue King si vous le pouvez. » — Une citation de David Bombardier, agent de liaison au service des infrastructures urbaines de Sherbrooke

Le point sur la fermeture du pont Saint-François de Sherbrooke avec David Bombardier ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Par ici l'info Le point sur la fermeture du pont Saint-François de Sherbrooke avec David Bombardier. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

David Bombardier avance par ailleurs que les mesures d'atténuation sont limitées au centre-ville.

On a entendu parler du virage à gauche de Wellington Nord à King Ouest. On est quand même limités, je vous dirais, dans ce qu'on peut faire à court terme dans ce secteur-là, c'est extrêmement compliqué. [...] On a des feux de circulation au centre-ville qui appartiennent à la Ville de Sherbrooke. Il y en a qui appartiennent au ministère des Transports, on a la traversée ferroviaire aussi qui doit être coordonnée, qui appartient à la compagnie de chemin de fer. Donc, on ne peut pas changer un seul feu de circulation, tout est lié ensemble, puis au final, on ferait seulement déplacer le problème si, par exemple, on ajustait le temps d'un seul feu, car le goulot d’étranglement demeure le pont , explique-t-il.

David Bombardier indique cependant que des modifications seront apportées au coin des rues Terril et Kennedy au cours des prochains jours.

Il ajoute qu'en trois semaines, près de 200 constats d'infraction ont été distribués dans le secteur du centre-ville par les policiers du Service de police de Sherbrooke, et ce, malgré une signalisation claire, selon lui.