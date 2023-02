Les Maple Leafs causent la surprise en faisant trois échanges

Dubas a d'abord envoyé le défenseur Rasmus Sandin aux Capitals de Washington en échange d'un autre défenseur, Erik Gustafsson, et d'un choix de premier tour au repêchage 2023 de la LNH, celui des Bruins de Boston.

Il a ensuite échangé l'attaquant Pierre Engvall aux Islanders de New York contre un choix de troisième tour en 2024.

Puis, pour son dernier tour, le DG des Leafs a fait l'acquisition du défenseur Luke Schenn des Canucks de Vancouver. Il a cédé un choix de troisième tour en 2023 pour obtenir ses services.

Toronto devait dégager de l'espace sur sa masse salariale afin de réintégrer le gardien de but Matt Murray prochainement, lui qui se trouve actuellement sur la liste des blessés à long terme.

Luke Schenn effectue un retour à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Sandin et Engvall, deux Suédois, avaient été repêchés et formés par les Maple Leafs. Ils en étaient tous deux à leur quatrième saison avec les Torontois et campaient des rôles limités.

Quant à Gustafsson, 30 ans, il cumule 401 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, les séries comprises. Un défenseur à caractère offensif, il compte 38 points à sa fiche en 61 matchs cette saison, plus que tout autre joueur à la ligne bleue des Leafs.

Schenn effectue pour sa part un retour à Toronto. Les Maple Leafs l'avaient repêché 5e au total en 2008 et l'avaient échangé aux Flyers de Philadelphie quatre ans plus tard.

Le natif de Saskatoon, en Saskatchewan, est aujourd'hui aguerri. Âgé de 33 ans, il a deux bagues de champion de la Coupe Stanley qu'il a gagnées avec le Lightning de Tampa Bay en 2020 et en 2021.

Ces échanges succèdent à celles qui ont récemment permis à Toronto de mettre la main sur Ryan O'Reilly et Noel Acciari, des Blues de Saint-Louis, ainsi que sur Sam Lafferty et Jake McCabe, des Blackhawks de Chicago.

Après tous ces échanges, les Maple Leafs ont un total de 12 attaquants et 9 défenseurs au sein de leur formation.