Basketball scolaire : des parents dénoncent des processus de plainte inefficaces

Un délai beaucoup trop long, selon ces parents, qui avaient également dénoncé l'entraîneuse auprès d’autres organisations sportives.

La coach a essayé de jouer sur notre moral pour nous faire croire qu’on n’était pas capables de nous améliorer. Ça a certainement ruiné la confiance de beaucoup de joueuses , se rappelle Tallahassee, une basketteuse de 12 ans. Le début de saison de cette étoile montante pour l’école a été particulièrement difficile, au point où elle préférait ne plus se rendre à ses entraînements.

Sa coéquipière Eva dit avoir vécu la même chose. Elle n’arrêtait pas de me dire : "Tu n'es pas bonne, tu ne mérites pas de jouer" , raconte-t-elle.

Les deux adolescentes rêvent d’une carrière professionnelle au basketball. Mais cet automne, elles disent avoir douté de leur talent et avoir perdu la flamme. Avoir une coach qui te rabaisse tout le temps, ça te déprime. Je n’étais pas fière , ajoute Tallahassee.

Lorsque les parents des deux étudiantes ont eu vent des invectives qu'aurait proférées l'entraîneuse, ils en ont d’abord diminué l’importance. Mais lorsque la mère de Tallahassee a appris que sa fille pleurait dans le vestiaire, des semaines plus tard, elle s’est inquiétée et s’est tournée vers la direction.

Même chose pour la mère d’Eva, qui se faisait du souci pour le moral de sa fille. On a compris que c’était du dénigrement, ce n’était pas des commentaires constructifs , dit-elle. Malgré les multiples rencontres avec des membres de la direction de l’école, le comportement de l’entraîneuse ne semblait pas changer. À un moment donné, j’en ai eu assez, j’ai retiré Eva de l’équipe , raconte sa mère.

Les actions qui ont été prises n’étaient pas à la hauteur. Je pense que ça a été minimisé de la part de l’école , renchérit la mère de Tallahassee, que nous avons rencontrée en marge d’un tournoi de basketball.

Des plaintes infructueuses

Les deux mères ont appris qu’elles n’étaient pas les seules à avoir porté plainte, lorsque la direction a accepté de rencontrer tous les parents de l’équipe au sujet de l’attitude de cette entraîneuse. Certains ont réclamé son congédiement, mais la direction a refusé cette demande.

Les parents de Tallahassee ont alors sollicité l’Officier des plaintes, qui reçoit les dénonciations d’abus en vertu de la nouvelle politique québécoise d’intégrité dans le sport. Ils ont également contacté le Réseau du sport étudiant du Québec, la fédération responsable du développement du sport dans les écoles.

Mais les deux organisations étaient limitées dans leurs interventions, puisqu’elles n’ont pas d’autorité sur les établissements scolaires.

Ni l’une ni l’autre ne s’est impliquée dans l’affaire parce que l’école leur a dit : "On a le dossier en main" , ajoute la mère de Tallahassee. Je ne sais pas à quoi ça sert de les contacter. Je pensais qu’ils pourraient intervenir plus proactivement que ça. On dirait qu’ils ne font qu’appeler l’école après avoir reçu nos plaintes.

Une intervention tardive

En février, Tallahassee et Eva ont été expulsées d’un entraînement, sans explication. La mère de Tallahassee dit en avoir eu assez et a contacté la police, qui a interrogé des parents et des élèves sur les lieux. Quelques jours plus tard, l'entraîneuse a quitté volontairement ses fonctions.

Dans une lettre datée du 1er février que Radio-Canada a pu consulter, la direction de l’école indique que l'entraîneuse a préféré démissionner parce que le lien de confiance qui l’unit à plusieurs joueuses et à leurs parents est affecté .

Dans cette même lettre, la direction se dit désolée de la tournure des événements. Nous avons peut-être tardivement compris l’inconfort de certains jeunes et nous reconnaissons notre part de responsabilité à cet égard , dit-elle.

La direction du collège a refusé notre demande d’entrevue, disant vouloir protéger l'identité des élèves. Elle a toutefois mentionné par écrit qu’elle avait rencontré les parents, les élèves et les membres du personnel concernés à plusieurs reprises pour trouver des solutions. Notre collège a pris cette situation très au sérieux et n’a pas hésité à aller rapidement chercher de l’aide à l’extérieur de l’école.

Les limites des mécanismes de plaintes

Dans un contexte scolaire, la politique en matière d’intégrité ne s’applique pas, rappelle Lise Charbonneau, directrice en gestion des risques et protection de l’intégrité, au Regroupement loisirs et sports du Québec. Elle encourage tout de même les joueurs et leurs parents à se tourner vers l’Officier des plaintes, chargé de recevoir ces signalements et de communiquer avec les établissements scolaires.

Elle déplore toutefois que l’Officier ne puisse réviser une décision déjà rendue par un établissement scolaire ou imposer des sanctions.

Le Réseau du sport étudiant du Québec n’a pas non plus de juridiction directe auprès d’entraîneurs, puisque ce sont les écoles qui sont responsables des embauches, selon le PDG de l'organisme, Gustave Roël.

Dans le cas où l’école semble partiale dans le traitement d’une plainte, M. Roël suggère de passer par le centre de services scolaire, tout en reconnaissant les imperfections de cette façon de faire. On ne peut pas s’immiscer dans la gestion interne d’une école. Mais je pense qu’on pourrait jouer un rôle un peu plus important , dit-il.