L’écrivaine Christine Angot élue à l’académie Goncourt

L'écrivaine Christine Angot a été élue mardi membre de l'académie Goncourt, qui remet chaque année le plus prestigieux prix de la littérature française, selon ce qu'a annoncé ce cénacle littéraire sur Twitter.

Lauréate du prix Médicis en 2021 pour son roman Le voyage dans l'Est, qui traite de la douleur liée à l'inceste, sujet de plusieurs de ses romans, Christine Angot, 64 ans, succédera à Patrick Rambaud, 76 ans, et siégera à la prochaine réunion de l'académie Goncourt, le 4 avril.

Née en 1959, elle a été élevée uniquement par sa mère après l'échec du couple de ses parents, comme elle le raconte dans Un amour impossible (2015), porté à l'écran par Catherine Corsini, avec Virginie Efira.

Une œuvre marquée par l'inceste et l'agression

La clé pour comprendre Christine Angot, personnalité parfois éruptive, adorée ou détestée pour ses interventions médiatiques, est un événement raconté plusieurs fois dans ses romans : quand elle avait 13 ans, son père est réapparu, un homme jusqu'alors absent de sa vie, et a décidé tardivement de lui léguer son nom.

Cet intellectuel polyglotte s'est révélé être un violeur qui a abusé d'elle, encore adolescente, et qui l'a tenue sous son emprise jusqu'à ses 26 ans.

Comme elle le raconte dans Le voyage dans l'Est, vu comme son livre le plus lumineux, le contraste frappe entre l'impunité dont a joui cet homme, qui a brillé comme fonctionnaire international, père de famille, ainsi que notable de Strasbourg, et les blessures de sa fille, écorchée vive.

C'est là toute l'origine de son désir d'écrire, une forme de vengeance et de sublimation.

Patrick Rambaud cède son siège

De son côté, Patrick Rambaud, Prix Goncourt pour La bataille en 1997 qui cède son siège en raison de son état de santé , devient membre honoraire de l'académie Goncourt.

Présidée par Didier Decoin depuis janvier 2020, l'académie Goncourt compte 10 personnes jurées, dont 4 femmes. Outre Christine Angot, figurent les écrivaines Camille Laurens, Paule Constant et Françoise Chandernagor.

La course au prix Goncourt, décerné au début de novembre, démarre dès la fin du printemps, avec la présentation aux personnes jurées des romans prétendants par les éditeurs.

Le jury s'était montré exceptionnellement divisé en novembre 2022 lors de l'attribution du Goncourt à Brigitte Giraud. Son livre Vivre vite était soutenu par un camp, alors que l'autre lui préférait Le mage du Kremlin, de l'Italo-Suisse Giuliano da Empoli.