Un nouveau festival de sciences à Lévis

Le Lévisium, c'est le nom d'un nouveau festival consacré aux sciences qui aura lieu au Quai Paquet cet été. L'événement se déroulera sur trois jours et proposera des activités intérieures et extérieures.

Un cachalot grandeur nature sera installé au Quai Paquet pour la durée de l'événement. Des ateliers et des conférences sont au menu. L'auteur Boucar Diouf sera aussi de la programmation qui sera dévoilée au printemps.

Le but principal c'est de promouvoir la culture et la relève scientifique au Québec , s'enthousiasme Vikie Pedneault, biologiste et l'une des instigatrices du projet.

Vikie Pedneault est biologiste et cofondatrice du Lévisium. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Quatre passionnés de la science sont derrière ce nouvel événement. Il est organisé par SE2, un organisme à but non lucratif dont la mission est de concevoir et de propulser des évènements à caractère scientifique et éducatif, destinés au grand public .

Une campagne de sociofinancement a d'ailleurs été lancée dans le but de bonifier la programmation du festival et d'être en mesure d'organiser davantage d'activités gratuites.