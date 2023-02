Vers la création d’un fuseau horaire lunaire?

L' ESA explique que les agences spatiales du monde se penchent sur la meilleure manière de mesurer l'heure sur la Lune. L'idée a été soulevée lors d'une rencontre aux Pays-Bas l'an dernier, et les participants se sont entendus sur l'urgence d'établir un temps lunaire commun de référence .

Pour le moment, une mission lunaire utilise l'heure du pays qui l'organise. Des responsables spatiaux européens considèrent qu'un fuseau horaire lunaire reconnu et accepté par tous simplifierait la vie de tout le monde, au moment où de plus en plus de pays et même des sociétés privées espèrent visiter la Lune.

L'agence spatiale américaine, la NASA, avait rencontré ce problème au moment de la conception et de la construction de la Station spatiale internationale, dont le premier module aura bientôt 25 ans.

Même si la station n'a pas son propre fuseau horaire, elle utilise le temps universel coordonné qui dépend d'horloges atomiques ultraprécises. Cela aide à partager le décalage horaire entre le Canada et les États-Unis d'un côté, et de l'autre les programmes russes, japonais et européens qui participent à la station.

Les chercheurs devront aussi surmonter des problèmes techniques. Les horloges avancent plus rapidement sur la Lune que sur Terre, et gagnent environ 56 microsecondes par jour, selon l'agence spatiale. Compliquant encore plus les choses, les horloges ne fonctionnent pas de la même manière en orbite autour de la Lune et sur le sol lunaire.

Mais plus que tout, il faudra que le temps lunaire soit pratique pour les astronautes qui l'utiliseront. La NASA espère envoyer des humains visiter la Lune dès l'an prochain et s'y poser en 2025.

Un jour lunaire peut durer jusqu'à 29,5 jours terriens, donc le défi est de taille. Le système inventé pour la Lune pourrait ensuite être appliqué aux autres planètes.