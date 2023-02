Hausse du vandalisme des boîtes aux lettres à Toronto

Une vague de vandalisme des boîtes aux lettres publiques à Toronto pousse Postes Canada à en mettre de plus en plus hors service.

On a vu récemment une hausse rapide et sans précédent de vandalisme de nos boîtes aux lettres à Toronto , explique Lisa Liu, porte-parole de Postes Canada.

Cela a obligé la société de la Couronne à emballer plusieurs de ses boîtes aux lettres de la Ville Reine dans le but d'empêcher les gens de mettre leurs précieux courriers dans des boîtes endommagées et non sécurisées.

En réponse à cela, nous avons accéléré le processus de réparation et de remplacement des boîtes là où c'est nécessaire , assure la porte-parole.

En attendant, nombre d’entre elles resteront enveloppées dans du plastique industriel.

L’équipe d’enquête de Postes Canada travaille en partenariat avec la police de Toronto et les autres autorités locales concernant les cas de vandalismes. Selon Lisa Liu, la société se penche sur des idées de mobilier urbain pour améliorer la sécurité.

Ian Urquhart vit dans le nord de Toronto et déplore que près d’une vingtaine de boîtes aux lettres soient hors d’usage dans un rayon de deux kilomètres autour de chez lui.

Je ne peux pas vraiment dire que ce soit un terrible problème, mais c’est vraiment étrange. Je n'avais jamais vu ça, hormis lors d’une grève de Postes Canada , se souvient-il.

C’est certain que ça va être un problème pour les personnes qui sont moins mobiles.

Postes Canada dit s’excuser du désagrément et promet de remettre en opération les boîtes défectueuses dans les plus brefs délais.

En attendant, il est toujours possible de venir déposer le courrier à envoyer au bureau de poste le plus proche.