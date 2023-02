Projet Marban : Québec dévoile les préoccupations soulevées par le milieu

Ces consultations se sont déroulées entre le 4 janvier et le 3 février. La population et les organismes étaient invités à examiner la description initiale du projet et à formuler des commentaires, qui serviront à Minière O3 dans la préparation de son étude d’impact.

Les préoccupations soulevées pendant la consultation ont été colligées et divisées en 13 chapitres. La compagnie devra notamment aborder la viabilité de son projet, la conservation et la protection des ressources en eau et des milieux humides et hydriques, le maintien de la biodiversité, l’acceptabilité sociale, le maintien de la qualité de vie et des paysages, ou encore la prise en compte des communautés autochtones.

Le projet Marban prévoit l’exploitation, à partir de 2026, d’une mine d'or à ciel ouvert pendant une période de 10 ans, entre Val-d’Or et Malartic. Il prévoit notamment la déviation d’un chemin existant, la création d’une nouvelle voie d’accès à partir de la route 117 et la déviation d’une rivière.

Nous allons utiliser les contributions émanant des consultations provinciale et fédérale afin de préciser, au printemps, notre démarche participative, nos engagements futurs et nos prochaines étapes avec le voisinage. Nous réitérons notre conviction profonde que le projet Marban est porteur , a commenté la compagnie par voie de communiqué.

Minière O3 prévoit réaliser son étude d’impact environnemental d’ici la fin de 2023. Des audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) devraient suivre l’an prochain.