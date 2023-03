Entente entre les Wolastoqiyik et une entreprise forestière au N.-B.

Les chefs de la Première Nation Wolastoqey ont signé une entente de principe avec la forestière AV Group au Nouveau-Brunswick. L’objectif est d’en arriver à une gestion partagée de la forêt qui est sous le contrôle de l'entreprise AV Group, qui possède deux usines de pâte au Nouveau-Brunswick, à Atholville et Nackawic.

L’entente prévoit aussi le transfert d’une portion de territoire, qui sera déterminé après consultation et négociation. Il est aussi question de trouver des possibilités de développement économique pour les six communautés wolastoqey au Nouveau-Brunswick.

La conférence de presse des chefs wolastoqey et des dirigeants d'AV Group s'est ouverte par une cérémonie traditionnelle. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le chef Ross Perley, de la communauté de Neqotkuk, estime que l’entente de principe contient des promesses importantes, comme le retour de terres d'importance historique pour les Wolastoqiyik afin de pratiquer nos traditions et nos droits issus de traités autochtones.

La conjonction de deux modes de gestion

L'entreprise AV Group croit qu’il est possible d’en arriver à une gestion forestière en collaboration avec les Wolastoqiyik. D’ailleurs, c’est l'entreprise qui a initié les discussions pour en arriver à l’entente de principe.

La gestion des terres se ferait à la fois sur celles que possède l'entreprise, ainsi que sur celles auxquelles elle a accès en vertu d’un permis d’exploitation sur les terres de la Couronne. Toutefois, les terres qui seraient transférées sont essentiellement des terres qui appartiennent à l'entreprise, explique Mike Légère, directeur des relations gouvernementales pour AV Group.

Le directeur des relations gouvernementales de AV Group, Mike Légère, dit que c'est l'entreprise qui a entamé les discussions sur un partage de la gestion forestière. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est pas comme s'ils sont complètement nouveaux à la gestion forestière, ils ont leur propre façon de gérer des forêts, donc c’est ça qu’on veut se sensibiliser un peu et incorporer ça où on peut, où ça fait du bon sens dans nos plans d’opération , explique Mike Légère.

Les détails de la gestion partagée restent à être négociés, mais certaines choses pourraient changer. On prévoit qu’on va avoir une chance de changer la gestion de la forêt, quelqu’un a mentionné les herbicides, qu’il y a un potentiel pour en réduire l’utilisation, au niveau des coupes à blanc, est-ce qu’on peut gérer ça d’une façon qu’on sélectionne les terrains qu’on va couper, est-ce qu’on peut bouger ça d’une façon qui va pas créer un obstacle pour les activités des Premières Nations , explique le porte-parole d’AV Group.

Les représentants de l'entreprise, qui ont participé à l’annonce en présence des chefs wolastoqey, disent qu’AV Group est allé de l’avant, d’une part à cause des valeurs de l’entreprise, mais aussi de la pression populaire, à l’échelle nationale et internationale. Il y a une demande du consommateur pour démontrer, d’une façon réelle, qu’on est engagés avec les Premières Nations, parce qu’on a des opérations sur les terrains qui sont occupés par les Wolastoqiyik , dit Mike Légère.

Un message clair au gouvernement

Les six communautés wolastoqey, qui reprochent depuis des années au gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs de refuser de discuter sérieusement, espèrent que la signature d’une entente avec une entreprise privée incitera la province à changer son approche.

Le chef de la communauté de Sitansisk, Allan Polchies Jr., souhaite que le gouvernement suive l'exemple de la compagnie AV Group. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Nous appelons les compagnies forestières et le gouvernement provincial à suivre le leadership de AV Group et à préparer un partenariat similaire avec notre nation , a lancé le chef de la communauté de Sitansisk, Allan Polchies Jr.

La cheffe de la Première Nation malécite de Madawaska, Patricia Bernard. Photo : Radio-Canada

La cheffe de la Première Nation malécite de Madawaska, Patricia Bernard, estime que Fredericton devrait faire son examen de conscience.

Cela devrait leur faire un peu, vous savez, honte, que wow, nous aurions dû faire cela en premier, peut-être que nous aurions dû être là, vous savez, dans une sorte d'entente avec les premiers habitants de cette province , croit Patricia Bernard.

Un exemple pour les autres entreprises

Selon les chefs, l’entente de principe avec la compagnie AV Group montre qu’il est possible d’en arriver à une entente entre une grande entreprise et la Première Nation Wolastoqey.

Le chef Ross Perley, de la communauté de Neqotkuk, dit que l'entente de principe est un pas vers la résolution des revendications territoriales. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C'est un exemple pour les autres entreprises forestières que nous pouvons travailler ensemble à cela. Nous ne devons pas toujours être des adversaires, nous pouvons trouver un terrain d'entente et nous pouvons partager les ressources les uns avec les autres , a déclaré le chef Ross Perley.

Pour l’instant, toutefois, aucune discussion n’a lieu entre les Wolastoqiyik et les autres entreprises forestières de la province.

Un pas vers la résolution des revendications territoriales

En 2021, les six communautés wolastoqey, qui revendiquent des titres territoriaux au Nouveau-Brunswick, ont entamé des procédures judiciaires. Parmi les territoires visés, outre les terres de la Couronne, il y a les terres d'entreprises forestières, dont AV Group.

L’entente de principe est une première étape vers la résolution de la réclamation qui vise AV Group, selon des chefs autochtones.

Cette entente de principe est une étape vers la résolution de certaines des allégations que les chefs ont faites dans cette revendication. C'est une entreprise qui a montré sa volonté de travailler en partenariat avec notre Nation et de faire un pas positif dans la bonne direction , estime le chef Ross Perley.

L'usine d'AV Group à Nackawik, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC

La province appuie l'entente sans faire de promesse

Fredericton accueille favorablement l'entente de principe.

Par courriel, Alycia Bartlett, porte-parole des Affaires autochtones, dit que la province soutient les entreprises privées qui travaillent en partenariat avec les Premières Nations, y compris l'intérêt d'AV Group, à établir un partenariat et à développer une relation plus formelle avec les Wolastoqiyik [...], la décision de l'AV Group de s'associer aux Wolastoqiyik sur la façon dont il gère ses terres privées et de leur donner des terres est une bonne nouvelle pour les Wolastoqiyik.

Les relations entre le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, et les Premières Nations ont été difficiles depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs en 2018, selon plusieurs chefs autochtones. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Toutefois, la porte-parole du gouvernement de Blaine Higgs précise, en ce qui a trait aux revendications territoriales, qu'il n'y a rien de réglé.

La revendication territoriale des Wolastoqiyik ne se limite pas aux terres provinciales, mais s'étend sur environ 60 % de la province. En tant que défendeur dans cette revendication territoriale, nous devons prendre cela au sérieux. À ce stade de l'affaire dont la Cour est saisie, il est donc impératif que le gouvernement préserve les intérêts de tous les Néo-Brunswickois dans l'évaluation des risques de litige et des responsabilités , dit Alycia Bartlett.

Avec les informations d’Alix Villeneuve