Une nouvelle microbrasserie ouvrira ses portes vendredi à Chicoutimi

On va avoir quatre produits pour le lancement. On a une pilsener d’influence tchèque, une gose à la rhubarbe et fleur d'hibiscus, une IPA acidulée et puis une blanche au yuzu et à la mélisse , précise le brasseur et copropriétaire de l’entreprise brassicole, Philippe Bouchard.

Le brasseur attend une cinquantaine de personnes pour l’ouverture de vendredi. Le bâtiment de la rue du Havre accueillait autrefois un lave-auto, avant d’être converti en microbrasserie.

Le salon de dégustation de la microbrasserie Anormalt Photo : Radio-Canada / Dominic Ménard

Au niveau de la recherche et du développement, on parle d’un an et demi à pratiquement deux ans. Toutefois, le projet d’ouvrir une brasserie, on le caresse depuis plus longtemps que ça. On parle d’un projet entre 1,25 M$ et 1,50 M$ , explique-t-il.

M. Bouchard précise que ses bières se retrouveront dès lundi dans quelques points de vente de la région.

Se démarquer

Il y a 324 entreprises brassicoles au Québec, selon les derniers chiffres de l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ). De ce nombre, la majorité (229) peut écouler leur production sur les tablettes des épiceries et autres commerces spécialisés. Pour les nouveaux joueurs, il est donc important de se démarquer.

« On a des produits qui sortent de l’ordinaire et on mise beaucoup là-dessus pour attirer les gens. » — Une citation de Philippe Bouchard, brasseur et copropriétaire d’Anormalt

Le foudre de la microbrasserie Anormalt. Un tonneau à grande capacité pour faire vieillir des bières. Photo : Radio-Canada / Dominic Ménard

Les propriétaires d’Anormalt se sont tournés vers une technique de production peu commune afin de se différencier.