Le 16 février dernier, la ministre de la Famille affirmait en Chambre que 33 000 enfants se trouvaient sur la liste d'attente officielle, selon les données disponibles.

Or, dans un reportage de Radio-Canada diffusé une semaine plus tard, on apprenait qu'il y avait 39 000 autres inscriptions sur la Place 0-5 ans, pour un total de 72 000.

Dans une lettre envoyée à Guylaine Leclerc, le chef parlementaire de l'opposition officielle, Marc Tanguay, demande à la vérificatrice générale de brosser un portrait clair et impartial du nombre d'enfants inscrits à ce guichet unique.

Le chef libéral par intérim estime que les changements apportés à la façon de présenter la liste d'attente ont généré plus de confusion que de clarté. Il estime que le gouvernement de la CAQ mine la confiance des parents et des familles du Québec et sème la confusion .

Cette sortie s'ajoute à une campagne lancée sur les réseaux sociaux par le mouvement Ma place au travail, dans la foulée du même reportage.

L’organisation, qui compte 25 000 abonnés sur Facebook et Instagram, invite depuis la semaine dernière des parents à se mobiliser en publiant une photo de leur enfant avec le mot-clic #monenfantcomptepas. Des dizaines de parents ont répondu à l'appel.

Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, qui fait partie des 39 000 parents d'enfants inscrits au guichet unique qui avaient besoin d'une place ultérieurement , a également utilisé le mot-clic.

Ces 39 000 enfants là, ce sont de vrais enfants, et leurs parents, ce sont de vrais parents qui vont avoir besoin d’une place en service de garde éducatif pour retourner travailler sans se ruiner. C’est irresponsable de les exclure pour bien paraître , a insisté le député de Gouin.

La ministre de la famille, Suzanne Roy, a été interpellée à l’Assemblée nationale sur l’écart entre le nombre réel d'enfants inscrits pour obtenir une place en garderie et les données officielles. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La ministre de la Famille, Suzanne Roy, a publié lundi une lettre aux parents sur les réseaux sociaux, en se faisant rassurante.

Elle rappelle que tous les enfants inscrits sur la Place 0-5 ans sont pris en compte et que le bilan désormais fourni au public, soit la liste d'attente officielle du gouvernement, se concentre sur les enfants qui ont besoin d'une place de façon imminente afin de correspondre aux besoins réels de la province.

39 000 enfants sont aussi inscrits à la Place 0-5 [...] et auront besoin d’une place dans le futur. Ils ne sont pas considérés en attente, mais leurs parents sont inquiets et nous le comprenons , indique-t-elle.

Nous poursuivons sans relâche la création de places pour que la majorité d’entre eux puissent obtenir une place à l’endroit et au moment désirés , ajoute la ministre.

Enfants inscrits à la Place 0-5 en date du 31 août 2022 33 356 enfants inscrits pour obtenir une place avant le 31 août 2022

39 075 enfants inscrits pour obtenir une place après le 31 août 2022 Ce total de 72 431 enfants n’inclut pas 28 717 femmes enceintes préinscrites. Il n’inclut pas non plus un nombre indéterminé d’enfants ayant déjà une place en garderie et qui en espèrent une autre (par exemple une place non subventionnée devant être convertie en place subventionnée à 8,70 $). Le ministère se dit incapable d’extraire cette donnée du système.

Le ministère de la Famille assure de son côté que le bilan divulgué depuis le printemps dernier au public est celui qui reflète le plus fidèlement les besoins en garderies au Québec.

Si 72 431 places avaient été disponibles au 31 août 2022, il y aurait eu près de 40 000 places de trop dans le réseau des services de garde [places subventionnées ou non] , explique Bryan St-Louis, porte-parole du ministère.

Le ministère de la Famille assure que le bilan divulgué depuis le printemps dernier au public est celui qui reflète le plus fidèlement les besoins en garderies au Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Il existe actuellement 291 000 places dans le réseau des garderies. Le gouvernement Legault estime que les besoins s'élèvent à 320 000 places au total au Québec.

Le gouvernement caquiste s'était engagé à l'automne 2021 à créer 37 000 places pour combler les besoins du réseau. Depuis, 8378 d'entre elles ont été créées, dont 7000 dans la dernière année, un record en 15 ans, rapportait récemment Radio-Canada.

Le gouvernement compte aussi, pour arriver à ses fins, convertir des places non subventionnées en places subventionnées. Jusqu'ici, 3500 places ont été converties lors d'un projet pilote, sur un objectif de 56 000.