Pokémon Sleep, une application qui ludifie le sommeil

Les joueurs et les joueuses attendent cette nouvelle depuis 2019 : Pokémon a annoncé le lancement prochain de Pokémon Sleep, un outil de suivi du sommeil qui pourrait vous aider à prolonger vos nuits.

L’entreprise s’était faite avare de détails depuis l’annonce de ce gadget il y a quatre ans, mais voilà qu’elle en a dévoilé un peu plus dans une bande-annonce.

Pokémon Sleep est en fait un gadget qui traque le sommeil, un peu comme le ferait une montre intelligente, à la différence que l’appareil obtient l’aide des créatures de cet univers, dont le maître du dodo : Snorlax.

Votre aventure se déroule sur une petite île où vous effectuerez des recherches sur la façon dont les Pokémon dorment. Vous travaillerez avec un grand Snorlax qui vit sur l’île et avec Neroli, un professeur qui étudie les styles de sommeil des Pokémon , détaille-t-on dans un communiqué.

Les utilisateurs et utilisatrices téléchargent d’abord l’application Pokémon Sleep, puis placent leur téléphone intelligent à côté de leur oreiller pendant la nuit. Le logiciel enregistre et analyse le sommeil, et peut même servir d’alarme ou de diffuseur de son apaisant pour vous aider à vous endormir.

Au réveil, vous avez accès à une poignée de statistiques comme le temps que ça a pris avant de vous endormir, et la répartition de vos phases de sommeil, c’est-à-dire les moments où vous avez été en somnolence ou en train de dormir plus profondément, ou encore si vous avez repoussé plusieurs fois l’heure du réveil à coup de petites siestes (snooze).

L’application identifie les Pokémon qui ont le même style de sommeil que vous et les rassemble autour d’un Snorlax.

Plus vous dormirez longtemps, [...] plus vous verrez de Pokémon apparaître autour de Snorlax [...] et plus votre score de sommeil sera élevé , explique l’entreprise.

Un accessoire de Pokémon Go

Si vous avez toujours rêvé de vous endormir et vous réveiller avec la douce voix de Pikachu, Pokémon lancera également un petit appareil en forme de PokéBall, appelé Pokémon Go Plus+, qui peut être placé à côté de l’oreiller. Doté d’un accéléromètre, il peut lui aussi servir de moniteur de sommeil.

Le gadget Pokémon Go Plus + est un accessoire de jeu et un traceur de sommeil. Photo : Pokémon Company

L’appareil sert aussi d’accessoire pour le jeu en réalité augmentée Pokémon Go de Niantic. Il alerte notamment les joueurs et joueuses à l’approche des PokéStops.

Pokémon n’est pas entièrement en terrain inconnu avec un gadget du genre, l’entreprise ayant lancé le podomètre et animal numérique Pokémon Pikachu en 1998 et le podomètre Pokéwalker en 2009, qui se connecte aux jeux Pokémon HeartGold et SoulSilver.

Le gadget, qui devait être lancé en 2020, a une nouvelle fenêtre de sortie à l’été 2023.