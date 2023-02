The National s’ajoute à la programmation d’Osheaga

Après avoir offert des prestations au festival en 2010 et 2018, la formation rock se produira sur la grande scène le 5 août. Le neuvième album studio du groupe, intitulé First Two Pages of Frankenstein, doit sortir le 28 avril 2023. Il fera suite à I Am Easy to Find (2019).

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Plusieurs autres grandes vedettes offriront des spectacles à Osheaga, dont Kendrick Lamar et Billie Eilish.

Le festival se déroulera au parc Jean-Drapeau pendant la fin de semaine du 3 au 6 août.